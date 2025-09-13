Luis Grijalva anuncia con emotivo mensaje que no competirá en el Mundial de Atletismo por lesión

El fondista guatemalteco Luis Grijalva compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que confirmó que no podrá participar en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, debido a una lesión que lo ha afectado en los últimos meses. La noticia representa un duro golpe para la delegación nacional, que lo tenía como una de sus principales figuras.

“Es desgarrador compartir que no voy a competir en el Campeonato Mundial este año. Este encuentro me ha dado algunos de los mejores recuerdos de mi carrera, y extrañarlo después de todo lo que he invertido en volver es difícil”, escribió Grijalva en un comunicado publicado en sus plataformas digitales.

El atleta explicó que desde agosto pasado ha atravesado un ciclo constante de lesiones, recuperación y reconstrucción física. Aunque en ciertos momentos creyó que ya había superado las molestias, las recaídas impidieron que pudiera alcanzar la preparación óptima para encarar un evento de la magnitud del Mundial.

A pesar de la frustración, Grijalva destacó que logró alcanzar el estándar mundial, lo que considera un recordatorio de lo que puede conseguir cuando se mantiene enfocado. Sin embargo, reconoció que en este momento lo más importante es escuchar a su cuerpo, detenerse y priorizar la recuperación antes de volver a competir.

El corredor, que se ha consolidado como uno de los atletas más destacados en la historia del atletismo guatemalteco, aseguró que su carrera aún tiene mucho camino por recorrer. “Todavía soy joven, mi carrera está lejos de terminar, y hay mucho más que lograr”, afirmó, dejando claro que su objetivo es regresar más fuerte y con nuevas metas por delante.

Grijalva aprovechó también para agradecer el apoyo de su familia, entrenador, compañeros de equipo y aficionados que lo han acompañado durante los altos y bajos de su trayectoria. “Tu estímulo significa el mundo”, expresó en su mensaje, que fue acompañado por una fotografía suya en competencia.

Con su ausencia, los únicos representantes guatemaltecos en el Mundial de Tokio serán los marchistas Mirna Ortiz y Erick Barrondo, quienes verán acción el próximo sábado 20 de septiembre en la prueba de los 20 kilómetros marcha.

De esta manera, Guatemala pierde a uno de sus principales exponentes en pista, aunque Grijalva dejó claro que este tropiezo es solo una pausa en su camino. Con la vista puesta en su recuperación, el fondista promete volver a las pistas internacionales para seguir persiguiendo grandes objetivos y dejando en alto el nombre del país.