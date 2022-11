Mardoqueo Vásquez: “Estoy feliz de estar entre los mejores en la historia”

Con seis vueltas en tu carrera y ya tener un bicampeonato, ¿soñaste con algo así?

Soñé con ganar una etapa de la Vuelta a Guatemala, y luego de hacerlo me enfoqué en trabajar más fuerte para ganar una, pero ahora puedo decir que tengo dos títulos; es algo inexplicable.

¿Cuál fue la clave para lograrlo?

Mucho trabajo. Al principio era un sueño, pero gracias a mi entrenador, Bony Pérez, quien ha sido una persona importante en mi carrera, al igual que el apoyo de todo mi equipo, el respaldo de mi familia que siempre ha estado conmigo, sin descartar todo el apoyo y cariño que me ha demostrado toda la gente en este tiempo.

Ahora estás en la lista privilegiada, a la par de grandes ciclistas.

Eso es algo que me llena de mucho orgullo. Me siento muy feliz de estar entre los mejores de la historia y estar a la par de grandes figuras que han hecho historia. Es algo especial el decir soy bicampeón, pero esto el trabajo en equipo, este logro no solo es mío, acá están todos, desde los directivos, el cuerpo técnico hasta mis compañeros, con los que hicimos un gran trabajo en la carretera.

Lograste igualar lo hecho por los extranjeros Patrocinio Jiménez y Román Villalobos.

Es emocionante saber que logramos cosas importantes al ganar este bicampeonato de manera consecutiva, es algo que me puse como objetivo cuando iniciamos la temporada.

¿En qué momento te propusiste ir a pelear por la revalidación del título?

Desde que gané la etapa en Pamezabal. Ahí me llené de confianza, y luego de hablar con mi entrenador y mi equipo, decidimos hacer todo lo posible por cuidar el liderato hasta el final de la carrera.

Terminaste como el mejor de la Vuelta, a pesar de tener rivales de equipos continentales.

Sí, los equipos extranjeros que vinieron son muy buenos, con gran recorrido, pero desde que me puse de líder me concentré en hacer mi trabajo y en mantener la ventaja, porque sabía que todos los rivales eran muy duros.

Sobre todo, ganarla con el tipo de altimetría, la cual tenía mucha montaña.

Fue una vuelta muy dura, con mucha complicación, por los grandes ascensos que tuvo, pero fue un gran desafío superar todos esos retos, y acá está el resultado.

Este logro es para toda Guatemala, pero en Chuatroj fue donde más se festejó.

Estoy muy agradecido por el apoyo que me brindan en la carretera y por ellos me esfuerzo para dar lo mejor de mí, pero en mi aldea es algo especial, el recibimiento ha sido muy bonito y lo mejor fue poderles llevar el trofeo de bicampeón, como agradecimiento por siempre creer en mí.

¿Qué viene ahora para Mardoqueo?

Voy a descansar un poco y compartir con mi familia. Después, empezar a entrenar ya con el objetivo de buscar llegar de la mejor manera a la otra Vuelta y defender el título.

