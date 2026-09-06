Mardoqueo Vásquez se corona campeón en la Vuelta a Honduras 2026; Team Hino logra el tricampeonato

Mardoqueo Vásquez se consagró campeón de la Vuelta a Honduras 2026. El ciclista guatemalteco dominó durante los cinco días de competencia y se quedó con la clasificación general de la sexta edición.

El triunfo de Vásquez también permitió al Team Hino One La Red Suzuki celebrar su tercer campeonato consecutivo en la prueba, confirmando el dominio del equipo guatemalteco en el certamen centroamericano.

La quinta y última etapa se disputó sobre un circuito plano de 70.56 kilómetros. El Team Hino volvió a ser protagonista con Andrés Mancipe, quien cerró la competencia con un destacado tercer lugar.

Mardoqueo Vásquez celebró emocionado la conquista y destacó lo especial de volver a competir: "El año pasado no pude venir a competir. Gracias a Dios este año estoy acá y pude alcanzar este logro importante para el Team Hino y para toda Guatemala" afirmó el ciclista guatemalteco.

Un balance más que positivo

El campeón también habló sobre sus próximos objetivos y la preparación de cara a los siguientes retos de la temporada. "Nos hemos preparado junto a mi equipo viniendo de hacer la Vuelta a Colombia y ahora la Vuelta a Honduras. Mi objetivo principal es la Vuelta a Guatemala" señaló Vásquez dejando claro que lo mejor está por venir.

"Esta vuelta fue un balance bastante positivo y me voy motivado a lo que queda de temporada" afirmó el campeón quien también dedicó el triunfo a sus seres queridos. "Este triunfo se lo dedico a Dios y a mi familia que están conmigo en las buenas y en las malas" concluyó Vásquez con palabras que emocionaron a toda la afición guatemalteca.

PL / Federación de Ciclismo de Honduras

Tricampeonato

El dominio del Team Hino One La Red Suzuki en esta edición fue total. El equipo chapín no solo se llevó el título de la clasificación general sino que acumuló una cosecha de premios que refleja su superioridad durante toda la competencia.

Mardoqueo Vásquez — Campeón general

Andrés Mancipe — Tercero de la general

Melvin Torres — Campeón Sub-23

Mardoqueo Vásquez — Campeón de montaña

Team Hino One La Red Suzuki — Campeón por equipos

Con este tricampeonato el Team Hino One La Red Suzuki reafirma su dominio en el ciclismo centroamericano y llega motivado a los próximos retos de la temporada con la Vuelta a Guatemala como el gran objetivo en el horizonte para Mardoqueo Vásquez y sus compañeros.