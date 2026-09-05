Mardoqueo Vázquez se impuso en la etapa reina y sigue al mando de la Vuelta a Honduras 2026

Mardoqueo Vázquez sigue dominando la Vuelta a Honduras 2026. El ciclista guatemalteco del equipo Hino One La Red se impuso en la cuarta etapa de la sexta edición de la competencia en su especialidad de puertos de alta montaña para mantenerse como líder de la clasificación general con ventaja sobre el hondureño Fredd Matute.

La etapa de 115 kilómetros entre Concepción del Sur fue exigente desde el inicio. Vázquez supo controlar la carrera en los momentos claves y se impuso con autoridad para completar el recorrido con un tiempo de 2:47:56 dejando al hondureño Fredd Matute en segundo lugar a 32 segundos y al colombiano Yesid Pira en tercera posición a 3:06 minutos.

El guatemalteco no ocultó su satisfacción tras la victoria. "Muy agradecido con Dios la verdad estuvo complicado el día de hoy y tarde en la manera de controlarlo" afirmó Vázquez quien también tuvo palabras de agradecimiento para su equipo. "Le agradezco a todo mi equipo a mi familia y al equipo Hino" señaló el ciclista chapín.

El dominio del equipo Hino One La Red en esta edición de la Vuelta a Honduras es notable. Además del liderato de Vázquez sus compañeros Melvin Torres y Willson Chonay completaron el top 5 de la cuarta etapa en lo que refleja la solidez del conjunto guatemalteco en la competencia hondureña.

Top 5 — Cuarta etapa

Juan Mardoqueo Vásquez — Hino One La Red — 2:47:56

Fredd Matute Baca — 4WD Rent a Car — +0:32

Yesid Albeiro Pira Parada — Hino One La Red — +3:06

Melvin Eduardo Torres — Hino One La Red — +3:22

Willson Ottoniel Chonay — Hino One La Red — +3:30

Mardoqueo Vázquez / Hino One-La-Red

Top 7 — Clasificación general