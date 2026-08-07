María Chiroy gana oro en boxeo y Guatemala suma más medallas en Santo Domingo 2026

María Chiroy se proclamó campeona en los 65 kilogramos del boxeo y sumó otra medalla de oro para Guatemala.

La guatemalteca llegó a la final después de superar en semifinales a Cindy Claudio, de Islas Vírgenes de Estados Unidos, y enfrentó por el título a la mexicana Darianne Hernández Olvera.

La pelea estuvo llena de emoción. Desde el campanazo inicial, Chiroy lució segura, fuerte y contundente, mostrando el carácter y la preparación que la llevaron hasta el combate por el título.

La guatemalteca tomó el control de los primeros asaltos y dejó clara su determinación de quedarse con la presea dorada.

Las tarjetas también reflejaron ese dominio. En el primer asalto, cuatro jueces dieron ganadora a Chiroy y uno favoreció a la mexicana; en el segundo, tres volvieron a inclinarse por la guatemalteca y dos por Hernández Olvera.

Al concluir la pelea, la tensión dio paso a una sonrisa que resumió la alegría de Chiroy tras alcanzar el objetivo.

Su triunfo representa la medalla 17 para Guatemala en la competencia y otra celebración para la delegación nacional.

La navegación a vela aportó una nueva medalla de plata para Guatemala. Jason Hess e Irene Abascal subieron al podio en la modalidad Hobie Cat, después de una actuación en la que trabajaron como dupla para alcanzar el resultado.

La cosecha de la tarde también dejó una medalla de bronce en los 10 mil metros planos. Alberto González completó la prueba con un tiempo de 29:45.81 y terminó en el tercer lugar.

El mexicano José Santana ganó la competencia con 29:28.69, mientras que el puertorriqueño Héctor Pagán se quedó con la medalla de plata al registrar 29:33.79.