María Micheo cumple con el pesaje y queda lista para la pelea por el boleto al título mundial

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María Micheo cumple con el pesaje y queda lista para la pelea por el boleto al título mundial

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María Micheo cumplió con el pesaje y está lista para subir al cuadrilátero este sábado 26 de septiembre. (Foto Prensa Libre: Cortesía Marisol Rhoesa)

La boxeadora guatemalteca María Micheo Santizo cumplió este viernes con el pesaje oficial y quedó lista para enfrentar este sábado 26 de septiembre a la australiana Mai Soliman, en una pelea que pondrá en juego una oportunidad para disputar el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en las 115 libras.

Micheo afrontará este compromiso en el Commerce Casino de Commerce, California, en la eliminatoria final de la categoría supermosca.

La guatemalteca llega a este combate después de realizar el cambio de las 112 a las 115 libras, una decisión con la que busca abrirse nuevamente el camino hacia una pelea por el título mundial.

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El combate está programado a 10 asaltos y representa uno de los compromisos más importantes para Micheo en su carrera.

La ganadora de la eliminatoria quedará posicionada para buscar el campeonato mundial de las 115 libras.

Micheo llega con récord de 14 victorias, siete derrotas y un empate, con ocho triunfos por nocaut, mientras que Soliman, quien representa a Australia y reside en Sídney, registra nueve victorias y dos derrotas, con seis nocauts, según los registros previos al combate.

La pelea formará parte de la cartelera Championing Mental Health 3, organizada por Bash Boxing y que será transmitida por UFC Fight Pass.

Después de superar el último requisito previo al combate, María Micheo ya tiene todo preparado para subir al cuadrilátero y buscar una victoria que la acerque nuevamente a una pelea por el campeonato mundial del WBC.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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