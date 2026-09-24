Guatemala tiene plan para Jamaica: Tena explica cómo buscará frenar al rival

Guatemala está lista para afrontar uno de sus primeros grandes desafíos en la Liga de Naciones de Concacaf. Este viernes 25 de septiembre, la Bicolor visitará a Jamaica en Kingston, un escenario que ya conoce Luis Fernando Tena y que representa una exigente prueba para el seleccionado nacional.

El técnico mexicano aseguró que el equipo llega con buenas sensaciones después del trabajo realizado durante los últimos días y destacó la preparación táctica que tuvo el grupo durante su concentración.

“Nos hemos preparado bastante bien. El equipo se ha visto bien en los entrenamientos. Sé que vamos a hacer un buen partido”, aseguró Tena antes del compromiso.

El entrenador sabe que Guatemala tendrá enfrente a una selección que buscará tomar la iniciativa desde el comienzo. La experiencia del último partido disputado en Kingston le permitió identificar algunas de las principales virtudes del conjunto caribeño, especialmente cuando juega ante su público.

“Son muy agresivos, es verdad. Ese partido ya no tenía mucha repercusión. Ya estábamos los dos calificados. Pero nos enseñó lo que son ellos de locales. La manera en que atacan, la manera en que los impulsa la gente, la calidad de sus jugadores”, explicó.

A partir de aquella experiencia, Tena considera que Guatemala tendrá que responder con personalidad y evitar quedar sometida ante la presión inicial de Jamaica.

“Creo que lo más importante es que seamos un equipo muy agresivo, en el buen sentido, en su cancha”, señaló el estratega mexicano.

El plan de Guatemala

Durante la concentración en Miami, el cuerpo técnico trabajó principalmente en el funcionamiento colectivo. Tena explicó que, debido a los diferentes niveles de competencia de sus futbolistas, era complicado modificar aspectos físicos en pocos días, pero sí podían reforzar los conceptos tácticos.

“Hemos tratado de refrescar la memoria ya estando todos juntos. Hemos estado ya algunas semanas ahí todos juntos en Miami y ahí pudimos trabajar tácticamente. Era lo que más nos interesaba”, explicó.

El entrenador considera que el plan para enfrentar a Jamaica debe quedar completamente definido antes del pitazo inicial.

“Ya cada jugador viene a su nivel. Eso ya es muy difícil de componer en dos días. Pero sí lo táctico, el plan de juego que tendremos el viernes. Creo que había que dejarlo muy claro. Todavía insistiremos en eso, tanto en videos como en entrenamientos”, añadió.

Uno de los principales problemas que Tena busca neutralizar está en las bandas. Jamaica posee jugadores capaces de generar centros y una estructura ofensiva que puede aprovechar la fortaleza física de sus atacantes.

“También lo hemos trabajado, el tratar de frenar por las bandas, que tengan la menor cantidad de centros posible. Porque sí, de verdad, son muy altos. Tienen muy buenos rematadores, pero también muy buenos centradores”, explicó.

La instrucción, por lo tanto, será reducir las oportunidades para que Jamaica pueda explotar el juego aéreo.

“Lo que tenemos que evitar es que manden tantos centros. Mandarán algunos, tanto en el juego como en la pelota detenida. Entonces, tenemos que estar muy atentos. También es cosa que hemos estado practicando”, afirmó Tena.

El estado del plantel

Aunque el técnico reconoció que no todos sus jugadores llegan con el mismo ritmo físico, aseguró que el ambiente dentro del grupo es positivo antes del debut.

“Estamos todos bien. Todos anímicamente muy bien. Físicamente hay algunos que vienen muy bien, otros no tanto. Pero, en general, el estado anímico creo yo siempre es lo más importante. Vienen bastante bien”, comentó.

Tena también fue consultado sobre Leon Bailey, una de las figuras de Jamaica, aunque todavía existe incertidumbre sobre su presencia en el partido.

“Habrá que ver si juega o no juega. Es un buen jugador, es lo que sabemos. Ojalá que no juegue, pero luego nunca se sabe. En este fútbol uno no puede confiarse de nada. Entra otro y resulta que es mejor”, manifestó.

El técnico ya tiene identificadas las principales amenazas del rival. Ahora la Bicolor deberá demostrar en la cancha que el trabajo realizado durante los últimos días es suficiente para comenzar con el pie derecho su camino en la Liga de Naciones de Concacaf.