Selección de Guatemala: Luis Fernando Tena revela cómo encuentra a Aarón Herrera pese a estar sin equipo

La Selección de Guatemala comenzará este viernes 25 de septiembre una nueva etapa oficial bajo el mando de Luis Fernando Tena, cuando visite a Jamaica en el arranque de la Liga de Naciones de Concacaf. Para este compromiso, el técnico mexicano llevó a Kingston a un grupo de 23 futbolistas, entre los que aparece Aarón Herrera, una de las convocatorias que más ha generado dudas debido a su falta de actividad profesional.

El lateral derecho lleva poco más de tres meses sin disputar un partido oficial, luego de negociar su salida del DC United de la MLS. Sin embargo, esta situación no ha cambiado la consideración que Tena tiene por el futbolista, quien continúa siendo uno de los hombres de confianza del entrenador mexicano.

A su llegada a territorio jamaicano, Tena explicó que Aarón Herrera ha mantenido su preparación de manera individual durante este periodo y aseguró que lo encontró en buenas condiciones para afrontar el compromiso ante Jamaica.

“Él ha venido trabajando por su cuenta y se ve bien, físicamente también, pero lo más importante es que anímicamente está con todo, está muy dispuesto, tiene muchas ganas”, explicó el seleccionador de Guatemala.

Herrera está contemplado para formar parte del equipo titular que enfrentará a Jamaica, aunque Tena reconoció que deberán prestar especial atención a su respuesta durante el encuentro, principalmente por el tiempo que lleva sin competir al máximo nivel.

El técnico señaló que la evaluación no será exclusiva para Herrera, ya que las condiciones climáticas de Kingston también pueden representar un factor determinante para el rendimiento de todos los jugadores.

“Tenemos que estar pendientes en el transcurso del juego de cómo se va sintiendo y cómo estará en los últimos minutos, no solo él sino el resto de jugadores, porque sabemos del calor y la deshidratación que esto produce”, manifestó Luis Fernando Tena.

De esta manera, Aarón Herrera tendrá ante Jamaica una nueva oportunidad para demostrar que, pese a su prolongado periodo sin equipo, puede responder a la confianza del entrenador en un partido oficial de alta exigencia para la Selección de Guatemala.