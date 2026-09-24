Jamaica vs. Guatemala: día, hora y dónde ver el debut en la Liga de Naciones

La Selección Nacional de Guatemala inicia este viernes su participación en la Liga de Naciones de la Concacaf frente a Jamaica, en Kingston, con el objetivo de cambiar la imagen que dejó el proceso eliminatorio rumbo al Mundial de 2026.

La Bicolor, dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, permaneció de domingo a miércoles en Miami, y el equipo se entrenó en el Amerant Bank Field. El combinado nacional se trasladó el miércoles a Kingston para ultimar los detalles antes de su debut en el Estadio Nacional.

El partido tendrá como antecedente la derrota 3-0 que Guatemala sufrió ante Jamaica durante las eliminatorias mundialistas. Sin embargo, la Selección Nacional también consiguió una victoria 1-0 sobre los caribeños en la Copa Oro 2025.

Guatemala afronta ahora una nueva competencia con la intención de avanzar en la Liga de Naciones y clasificatorio a la Copa Oro 2027. Después del compromiso contra Jamaica, la Bicolor se enfrentará a El Salvador y Surinam, sus otros rivales del Grupo B.

Día, hora y dónde ver el partido

El encuentro entre Jamaica y Guatemala, correspondiente a la primera jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf, se disputará este viernes 25 de septiembre en el Estadio Nacional de Kingston, Jamaica.

El partido comenzará a las 18 horas de Guatemala y podrá verse por FOX. Además, los aficionados podrán seguir las principales incidencias y el minuto a minuto a través de la cobertura de Prensa Libre.

Disfruta de la #NationsLeagueEnFOX 📺



Te llevamos las mejores emociones de la primera jornada de la Liga de Naciones con juegos estelares desde Jamaica y El Salvador. 🔥 pic.twitter.com/ohFYm2eoGA — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) September 24, 2026

Este será el primero de los cuatro partidos que Guatemala disputará en la Liga de Naciones, competencia que también forma parte del camino de clasificación para la Copa Oro 2027.

Después de visitar a Jamaica, la Selección Nacional regresará a Guatemala para recibir a El Salvador el lunes 28 de septiembre. Posteriormente, enfrentará a Surinam en condición de local y visitante, en una serie en la que buscará avanzar en el torneo de la Concacaf.