Medio Maratón de Cobán: Organización anuncia que se agotan los cupos a tres meses de la carrera

El Medio Maratón de Cobán es una de las competencias con mayor tradición en Guatemala, reuniendo cada año a más de 10 mil corredores que disfrutan del exigente recorrido por las principales calles de la ciudad cobanera, en lo que se ha convertido en una verdadera fiesta del deporte nacional.

En 2026, la carrera llegará a sus Bodas de Oro, al celebrar el 50 aniversario desde su primera edición. Este emblemático evento nació el 26 de mayo de 1975, impulsado por el profesor Carlos Enrique Velásquez, quien tuvo la visión de fomentar el deporte y la convivencia en la región de Alta Verapaz.

Con el paso de los años, la competencia se consolidó como una de las más esperadas por los corredores atrayendo también a particpainternacionales provenientes de Kenia, México, El Salvador, Costa Rica y otros países.

Su crecimiento constante refleja la pasión, la entrega y el entusiasmo tanto de los atletas como de la población cobanera.

¿Cuándo será el Medio Maratón de Cobán 2026?

La edición 2026 del Medio Maratón de Cobán está programada para el domingo 31 de mayo, último fin de semana del mes, a partir de las 7.00 horas. Se espera una celebración especial debido al 50 aniversario del evento, lo que promete una edición histórica.

Resultados recientes

En la edición 2025, el ganador fue nuevamente el guatemalteco Mario Pacay, quien obtuvo su segunda victoria consecutiva con un tiempo de 1:05.22. Este resultado le permitió subir a lo más alto del podio y regalarle una victoria memorable a Cobán, su tierra natal. Este año, Pacay buscará concretar un tricampeonato que lo consolidaría como una de las máximas figuras del evento.

En la rama femenina, Heidy Villegas brilló con una actuación sobresaliente, conquistando el primer lugar con un tiempo de 1:17.33, reafirmando su dominio y su gran momento deportivo.

Cupo lleno

Los organizadores del evento informaron, a través de sus redes sociales, que el cupo oficial ha llegado a su capacidad máxima, por lo que las inscripciones para el Medio Maratón de Cobán 2026 han sido cerradas.