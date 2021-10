Nicole Hacohen sonríe en el Mundial de pista que se lleva a cabo en Francia

¿Cómo se da tu participación en el campeonato mundial en Francia?

En el keirin compiten 24 atletas y 36 en la velocidad individual. Yo logré mi clasificación en el top 15 del ranquin del mundo de cada especialidad.

¿Qué competencias ha participado este año?

Este año participé en copas UCI en Europa y América, copas del mundo, campeonato panamericano. Lo que me otorgaba los puntos para el ranquin mundial.

¿Cuáles son tus objetivos?

Mi objetivo a corto plazo es lograr la clasificación de Guatemala por primera vez a un campeonato del mundo élite de pista, a mediano plazo quiero estar en el podio tanto en Juegos Centroamericanos y del Caribe como en Juegos Panamericanos y a largo plazo mi clasificación a Juegos Olímpicos.

¿Quién es Nicole Hacohen?

Soy una persona, y atleta, conocida desde pequeña por mi perseverancia y mi gran lucha contra cualquier adversidad para cumplir lo que me propongo.

¿Cuándo empezó a practicar esta especialidad deportiva?

Practiqué triatlón desde los 6 años. Obtuve muchos logros, pero a los 16 se me dio la oportunidad de participar en las Juegos Olímpicos Juveniles de Nanjing 2017. Esto le dio un giro a mi vida, y decidí quedarme en el ciclismo.

¿Cree que ha roto barreras en un deporte?

Claro. Me encanta la idea de inspirar a que las mujeres rompan todos los estereotipos, y que crezca el ciclismo femenino. En muchas ocasiones me ha tocado competir con mis compañeros hombres porque no hay nadie más, pero disfruto ponerme al límite y demostrar que yo también puedo.

¿Se prepara para Juegos Olímpicos?

Sí me preparo para la clasificación a Juegos Olímpicos, ya que comienzan el próximo año. Es difícil para una corredora como yo, porque es una por país, en donde el conjunto de corredoras suma puntos al ranquin olímpico. Pero haré lo que esté en mis manos para llevar a mi país a los Juegos Olímpicos en ciclismo de pista.