Oliva y Cotom cierran con protagonismo la participación guatemalteca en singles del J100 Copa Universidad Galileo

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Oliva y Cotom cierran con protagonismo la participación guatemalteca en singles del J100 Copa Universidad Galileo

Los dos principales representantes de Guatemala estuvieron cerca de avanzar a las semifinales del certamen juvenil internacional.

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Alison Oliva tuvo una destacada actuación en el torneo J100 Copa Universidad Galileo. (Foto Prensa Libre: Cortesía Rackets&Golf)

La representación guatemalteca concluyó su participación en singles del J100 Copa Universidad Galileo con actuaciones destacadas de Alison Oliva y Ronaldo Cotom, quienes estuvieron cerca de alcanzar las semifinales tras competir de igual a igual frente a rivales de alto nivel.

Oliva protagonizó uno de los mejores partidos de la jornada al enfrentar a la estadounidense Filipa Delgado, segunda sembrada del torneo. La nacional sorprendió al adjudicarse el primer set por 6-2 y puso contra las cuerdas a una de las favoritas al título.

La estadounidense reaccionó para ganar el segundo parcial por 6-3. En el tercer set, Oliva remontó una desventaja de dos juegos para forzar el tie-break, pero finalmente Delgado se impuso 8-6 tras casi tres horas de juego.

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En la rama masculina, Ronaldo Cotom también vendió cara su derrota ante el estadounidense Indra Vergne. Luego de ceder el primer set por 6-3, el guatemalteco respondió con autoridad y se llevó el segundo por 6-1 para igualar el encuentro.

El boleto a semifinales se definió en una intensa tercera manga. Vergne logró imponerse por 6-3, poniendo fin a una destacada semana para el principal representante nacional en el cuadro masculino.

Ronaldo Cotom cayó ante el estadounidense Indra Vergne. (Foto Prensa Libre: Rackets&Golf)

A pesar de las eliminaciones, Guatemala mantiene presencia en el torneo gracias a Antonio Castellanos, quien junto al estadounidense Indra Vergne disputa una de las semifinales de dobles. Su partido fue suspendido por lluvia cuando el match tie-break se encontraba empatado 7-7.

La actividad continuará este viernes con la reanudación del encuentro pendiente, las finales de dobles y las semifinales de singles, en una jornada que definirá a los protagonistas de la recta final del J100 Copa Universidad Galileo.

Con información de Rackets&Golf

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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