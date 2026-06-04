Oliva y Cotom cierran con protagonismo la participación guatemalteca en singles del J100 Copa Universidad Galileo

La representación guatemalteca concluyó su participación en singles del J100 Copa Universidad Galileo con actuaciones destacadas de Alison Oliva y Ronaldo Cotom, quienes estuvieron cerca de alcanzar las semifinales tras competir de igual a igual frente a rivales de alto nivel.

Oliva protagonizó uno de los mejores partidos de la jornada al enfrentar a la estadounidense Filipa Delgado, segunda sembrada del torneo. La nacional sorprendió al adjudicarse el primer set por 6-2 y puso contra las cuerdas a una de las favoritas al título.

La estadounidense reaccionó para ganar el segundo parcial por 6-3. En el tercer set, Oliva remontó una desventaja de dos juegos para forzar el tie-break, pero finalmente Delgado se impuso 8-6 tras casi tres horas de juego.

En la rama masculina, Ronaldo Cotom también vendió cara su derrota ante el estadounidense Indra Vergne. Luego de ceder el primer set por 6-3, el guatemalteco respondió con autoridad y se llevó el segundo por 6-1 para igualar el encuentro.

El boleto a semifinales se definió en una intensa tercera manga. Vergne logró imponerse por 6-3, poniendo fin a una destacada semana para el principal representante nacional en el cuadro masculino.

A pesar de las eliminaciones, Guatemala mantiene presencia en el torneo gracias a Antonio Castellanos, quien junto al estadounidense Indra Vergne disputa una de las semifinales de dobles. Su partido fue suspendido por lluvia cuando el match tie-break se encontraba empatado 7-7.

La actividad continuará este viernes con la reanudación del encuentro pendiente, las finales de dobles y las semifinales de singles, en una jornada que definirá a los protagonistas de la recta final del J100 Copa Universidad Galileo.

Con información de Rackets&Golf