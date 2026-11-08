Orgullo guatemalteco: Jorge Vega avanza a la final de gimnasia con el Spartak-Moscú en la liga de Rusia

El deporte nacional brilla en el viejo continente. El gimnasta guatemalteco Jorge Vega consiguió una importante clasificación en su carrera internacional al avanzar a la final de la Liga Premier de Gimnasia de Rusia con el Spartak-Moscú, equipo que este domingo derrotó 25-10 al AGG en las semifinales.

El conjunto ruso confirmó su buen desempeño en el campeonato y se convirtió en uno de los dos finalistas de la competencia, en la que buscará conquistar la corona el próximo 6 de diciembre en el Navka-Arena.

Vega forma parte de esta experiencia deportiva en Rusia, donde se incorporó al Spartak para la última jornada de la fase clasificatoria. El equipo había cerrado esa etapa en el primer lugar, con 88 puntos, y ahora dio otro paso al superar la ronda de semifinales.

La Liga Premier de Gimnasia se disputa bajo un formato mixto por equipos, en el que hombres y mujeres compiten en diferentes aparatos y suman sus resultados para definir el marcador colectivo. De esta manera, los clubes luchan durante la temporada por llegar a las instancias decisivas y quedarse con el título nacional.

En la otra semifinal, el CSKA venció 16-14 al Lokomotiv y consiguió el segundo boleto para la final. Así, Spartak-Moscú y CSKA se enfrentarán por el campeonato, mientras que los otros dos equipos disputarán el tercer lugar el 5 de diciembre.

Para Jorge Vega, esta clasificación representa una nueva oportunidad de competir en el máximo escenario de la liga rusa y continuar sumando experiencias internacionales, ahora con la posibilidad de pelear por un título junto al Spartak-Moscú.