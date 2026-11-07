Marquense falla dos penales y Comunicaciones aprovecha para ganar 2-0 de visita

Comunicaciones sumó tres puntos importantes de visita. Los cremas vencieron 2-0 a Marquense en el estadio Marquesa de la Ensenada, en un partido en el que los leones no aprovecharon dos penales.

El primer tiempo fue de los visitantes, que presionaron alto y buscaron espacios. Gustavo Gutiérrez evitó el 0-1 al minuto 8, con un buen achique ante William Duarte. Al 24, Paolo Dantaz recibió un pase de Dewinder Bradley y puso un zurdazo en el ángulo para el 0-1.

“La verdad, feliz por el gol, contra un rival que quiero mucho, fueron años muy bonitos acá”, expresó Dantaz, exjugador de Marquense. Sobre su regreso a la Liga Nacional, agregó: “El profe me ha dado la confianza y espero poder responder”.

Marquense llegó poco tras el primer gol. Tuvo una aproximación fue al 35, con un tiro de Denilson Ochaeta que Fredy Pérez atrapó, y después Erick Sánchez estuvo cerca al 37 y al 38. Además, perdió por lesión a Óscar Linton al minuto 6.

Dos penales fallados

Al minuto 45, el árbitro señaló penal por una falta de Kevin Grijalva sobre Edwin Castillo, tras casi cuatro minutos de revisión en el FVS. Carlos Santos lo cobró y Fredy Pérez lo atajó, así que los Cremas se fueron arriba al descanso. En esos minutos también expulsaron a Manuel Corona, preparador de porteros de Comunicaciones.

En el segundo tiempo llegó otro penal. Al 55, una patada de Karel Espino en la cara de Ochaeta, que se confirmó al 58 tras revisar el FVS. Marquense volvió a fallar: el balón se fue a las nubes al minuto 60, su segundo penal errado de la noche.

PL / Yamileth Marroquín

Marquense insistió con centros, pero sin ideas, mientras Comunicaciones se ordenaba y manejaba el partido. Al minuto 70, Nelso García vio adelantado a Gutiérrez y sacó un disparo desde el centro del campo para el golazo del 0-2.

Con el triunfo, los Cremas llegan a 23 puntos y se alejan de Malacateco, que tiene 19. Marquense se queda con 25, igualado con Aurora y Cobán.