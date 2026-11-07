Mixco vence 2-1 a San Pedro y sigue en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2026

Los chicharroneros vencieron 2-1 a San Pedro en el estadio Santo Domingo de Guzmán, por la jornada 19 del Apertura 2026, y sumaron tres puntos que los mantienen en la pelea por la parte alta de la tabla.

San Pedro tuvo una primera opción al minuto 2, cuando Sebastián Colón ganó un pase largo y quedó frente al portero Kevin Moscoso, pero su remate se fue desviado. Fue la única llegada clara de los visitantes en el arranque.

Mixco golpeó primero. Al 10, Yonatán Pozuelos aprovechó un centro al punto penal y puso el 1-0 con un cabezazo. Poco después, al 15, el equipo perdió por lesión muscular a Manuel Moreno, quien fue sustituido.

Kevin Gordillo / PL

Al 36, Kennedy Rocha cerró un centro de Lynner García y marcó el 2-0. Cuando el primer tiempo se acababa, Julio Fajardo descontó para San Pedro y los dos equipos se fueron al descanso con un 2-1.

San Pedro presionó, pero sin ideas

En el segundo tiempo, los gallos metieron otro delantero, Igor Dos Santos, y se instalaron en campo rival. Pero llegaron sin claridad y casi no inquietaron a Kevin Moscoso. Un remate de Edgar Macal al 72 se fue por arriba.

Mixco, con más orden atrás, aguantó el resultado. El partido se hizo físico y San Pedro recibió varias amarillas, entre ellas las de Osman Salguero, Aarón Navarro, Wilson Pineda y Sebastián Colón.

Ya en el tiempo añadido, al 95, Nicolás Martínez falló una ocasión increíble. Estaba a medio metro de la línea de gol y no pudo anotar, así que San Pedro se salvó de recibir el tercero. Con el 2-1 final, Mixco llega a 31 puntos, y los Gallos se quedan con 26.