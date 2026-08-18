Por qué Sergio Chumil es pieza clave del Burgos en La Vuelta a España; habla Damien Garcia

Sergio Chumil no llega a La Vuelta a España 2026 solamente para completar el recorrido. El ciclista guatemalteco tendrá un papel definido dentro del Burgos Burpellet BH, especialmente en las jornadas de montaña, donde el equipo espera aprovechar sus condiciones como escalador.

Así lo explicó Damien Garcia, director deportivo del conjunto español, quien destacó la variedad de perfiles que tendrá la formación para afrontar las tres semanas de competencia.

“Tenemos un equipo completo y que se puede adaptar a todos los terrenos”, explicó Garcia, quien señaló como líderes a Jesús Herrada y José Manuel Díaz, mientras que para la montaña contará con un bloque integrado por Mario Aparicio, José Luis Faura, Sinuhé Fernández y Sergio Chumil.

En el caso del guatemalteco, la expectativa es clara. “Seguro que se lucirá en las etapas de montaña”, afirmó el director deportivo, una declaración que refleja el papel que el equipo espera que desempeñe Chumil en su segunda participación consecutiva en la ronda española.

Chumil ya conoce las exigencias de una gran vuelta. En 2025 completó las 21 etapas de La Vuelta y terminó en el puesto 69 de la clasificación general. Ahora regresa con una experiencia que puede ser determinante para afrontar las jornadas de mayor exigencia. Su presencia también representa nuevamente a Guatemala en una de las principales carreras del calendario internacional.

Garcia también destacó a Clément Alleno, quien disputará su primera gran vuelta después de mostrar una evolución constante con el equipo, y a César Macías, el corredor más joven de la plantilla, que tendrá como misión buscar oportunidades en las llegadas masivas.

El objetivo colectivo del Burgos está definido: buscar una victoria de etapa y dejar en alto los colores del equipo. Para conseguirlo, Garcia considera fundamental contar con corredores capaces de responder en diferentes escenarios.

Y dentro de ese plan, Chumil tendrá una misión especial cuando la carretera comience a subir. El guatemalteco ya sabe lo que significa afrontar una Vuelta completa; ahora tendrá la oportunidad de convertir esa experiencia en protagonismo para el Burgos Burpellet BH.