Qué es el flag football: conoce al equipo guatemalteco que competirá en el torneo The Field en Panamá

Ellas rompen el patrón. Son la diferencia en un centro deportivo en el que normalmente ruedan balones de futbol.

“El flag es una modalidad del futbol americano, en donde juegan cinco personas que atacan y también cinco al momento de defender. Se juega como el futbol americano, con yardas y penalidades, pero la gran diferencia es que no hay contacto físico. Cuando se está defendiendo, hay que detener al rival que lleva el balón quitándole las banderas”, explica Kimberly Lam, mariscal de Balam.

Kimmy es una de las jugadoras con más experiencia. Tiene nueve años de practicar este deporte y ha formado parte de la selección nacional que ha competido en dos mundiales: Miami 2016 y Panamá 2018.

Para Lam, este es el deporte indicado para personas que quieren divertirse y disciplinarse, es una opción viable para salir de la rutina. “No se te pide una condición física en específico; no hay estándares de altura, de peso, de nada… Aquí las puertas están abiertas para todos”, comenta.

El crecimiento del flag football es innegable. Países como Estados Unidos, Canadá y Dinamarca ya tienen ligas profesionales y se está comenzando a promover para que pueda formar parte de los juegos olímpicos.

Competencia internacional

Uay Balam está en su última semana de preparación antes de afrontar la quinta edición del torneo The Field, en Panamá —los partidos se jugarán en el estadio Emilio Royo—, en donde también asistirán equipos femeninos locales de Estados Unidos, México y Colombia.

“Que vengan estos equipos de otros países permite brindar una plataforma para exponer el trabajo que realizan los jugadores, árbitros y entrenadores. Para nosotros, nuestra satisfacción será que los equipos en vías de desarrollo jueguen con sus pares internacionales”, señala Carmari Crespo, CEO y fundadora de The Field, según el portal de El Capital Financiero.

UAY BALAM

Jugadoras que integran el equipo que competirá en Panamá:

Andrea Marisol Diez

Ligia García

María Alejandra Suchini

Andrea Yonker

Mariana Portillo

Stephanie Araneda

María Isabel Dávila

Anaité Aragón

Nagora Pérez

Lesly Santos

Nataly López

Kimberly Lam

María Alejandra Castañeda

María Gabriela Castañeda

Coach: Spencer Urrutia

CALENDARIO

Estos son los partidos que disputará el equipo guatemalteco, en el estadio Emilio Royo, en Panamá.

Mambas Flag Football vs Lolas —viernes 3 de marzo, a las 19 horas—.

• Uay Balam vs Public Enemy —viernes 3 de marzo, a las 21 horas—.

• Uay Balam vs Diablas —sábado 4 de marzo, a las 13 horas—.

• Uay Balam vs Lolas —sábado 4 de marzo, a las 15 horas—.