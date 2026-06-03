Raquetas guatemaltecas dan batalla en el J100 Copa Universidad Galileo

Alison Oliva se convirtió en una de las protagonistas de la jornada del J100 Copa Universidad Galileo al avanzar a la segunda ronda del cuadro principal tras imponerse en uno de los partidos más disputados del día.

La tenista guatemalteca derrotó a la armenia Alexandra Korneeva, octava sembrada del torneo, luego de casi tres horas de juego. Oliva se llevó la victoria por 7-6 (5), 4-6 y 6-4 en un encuentro de alta intensidad que le permitió mantenerse en la lucha por el título.

Su próximo reto tendrá un ingrediente especial, ya que enfrentará a su compatriota Carmen Fuentes en la segunda ronda. El duelo asegurará la presencia de una representante nacional en la siguiente fase del certamen.

Con el triunfo de Oliva, Guatemala mantiene varias cartas en competencia dentro de uno de los torneos juveniles más importantes que se disputan en el país. En la rama masculina, Ronaldo Cotom continúa siendo el único representante nacional con vida en sencillos, luego de haber asegurado su clasificación a la segunda ronda durante la jornada del lunes.

Otra de las actuaciones destacadas del día fue la de Sofía Álvarez, quien estuvo cerca de protagonizar una de las sorpresas del torneo frente a la estadounidense Filipa Delgado, segunda sembrada. La guatemalteca ganó el primer set y llevó el encuentro hasta una tercera manga, pero finalmente cayó por 5-7, 6-0 y 6-4 tras una intensa batalla.

La actividad de este martes también marcó la conclusión de la primera ronda del cuadro principal y el estreno de varias de las principales favoritas. La estadounidense Ellery Mendell, primera sembrada del torneo, avanzó con autoridad tras vencer a Camila Morataya por 6-1 y 6-0. Por su parte, Sofía Budacsek también inició su participación con una victoria para instalarse en la siguiente fase.

Nacionales avanzan en dobles

La jornada incluyó además el inicio de la competencia de dobles, modalidad en la que los tenistas guatemaltecos también lograron resultados importantes.

Antonio Castellanos, junto con la estadounidense Indra Vergne, dio una de las sorpresas del día al eliminar en match tie-break por 10-3 al italiano Niccolo Magagnin y al estadounidense Carlos Minnie, resultado que les otorgó el boleto a los cuartos de final.

También avanzaron Gianluigi Martini y el colombiano Kendrick Lambrano, quienes derrotaron por 6-2 y 6-3 a Ronaldo Cotom y Fernando Saravia.

En la rama femenina, Guatemala tendrá representación en los cuartos de final gracias a Carmen Fuentes y Sofía Tejada, que lograron superar su primer compromiso. Además, Sofía Álvarez sigue en competencia formando pareja con la peruana María Poma.

El J100 Copa Universidad Galileo continuará los próximos días en las canchas del Guatemala Country Club con la disputa de los encuentros de segunda ronda en sencillos y los cuartos de final de dobles en ambas ramas.