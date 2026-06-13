Ronaldo Cotom firma una histórica actuación en la Copa Universidad Galileo

La J100 Copa Universidad Galileo bajó el telón este sábado tras dos semanas de intensa competencia internacional, dejando como gran protagonista al guatemalteco Ronaldo Cotom, quien alcanzó por primera vez la final de un torneo de esta categoría y confirmó su crecimiento en el circuito juvenil de la ITF.

El certamen, organizado por Rackets & Golf con el aval de la Federación Nacional de Tenis de Campo y la Federación Internacional de Tenis (ITF), reunió en Guatemala a destacados tenistas U18 de distintos países en busca de valiosos puntos para el ranking mundial.

Cotom llegó al partido decisivo después de una sobresaliente campaña que incluyó una sólida victoria sobre el brasileño Rafael Gama por 6-1 y 6-3 en semifinales. En la final se encontró con el estadounidense Charles Minvielle, quien también había sorprendido al eliminar al máximo favorito, el turco Samim Filliz.

Desde el inicio del encuentro, Minvielle impuso condiciones con un tenis consistente para adjudicarse el primer set por 6-1. En el segundo parcial tomó ventaja de 5-2, pero el guatemalteco reaccionó con carácter, recuperó un quiebre y se acercó 5-4, poniendo presión sobre su rival. Aun así, el estadounidense mantuvo la calma en los momentos decisivos y selló el triunfo por 6-4 para quedarse con el título.

Pese a la derrota, Cotom cerró la mejor semana de su carrera juvenil al disputar su primera final de un torneo J100 y dejar una grata impresión ante el público local.

En la rama femenina, la surcoreana Sera Park se proclamó campeona al vencer por 6-0 y 6-3 a la estadounidense Sofía Dvortsova. Aunque la joven de 14 años llegó a tomar ventaja de 3-1 en el segundo set, Park reaccionó con autoridad para remontar y asegurar el campeonato.

El estadounidense Charles Minvielle y la surcoreana Sera Park fueron los ganadores del torneo Copa Galileo. (Foto Prensa Libre; Raquets&Golf)

Con este resultado, la Copa Universidad Galileo volvió a consolidarse como una de las principales vitrinas del tenis juvenil internacional en Guatemala, reuniendo a talentos emergentes y ofreciendo un escenario ideal para el desarrollo de nuevas promesas. La actuación de Ronaldo Cotom, además, dejó una señal alentadora para el tenis nacional y lo proyecta como uno de los nombres a seguir en el futuro cercano.