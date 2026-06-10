Guatemala participará en torneo internacional de Little League en Puerto Rico

La Selección Nacional Preinfantil de Beisbol U10 de Guatemala representará al país en el torneo internacional Little League Latinoamérica y del Caribe 2026, que se disputará del 25 de junio al 3 de julio en Loíza, Puerto Rico.

El equipo está integrado por peloteros que, tras meses de preparación, obtuvieron el derecho de competir contra las mejores novenas infantiles de la región.

Además del aspecto deportivo, la participación busca promover valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia, fundamentales en la formación de los atletas.

La selección continúa su etapa final de preparación con el objetivo de representar a Guatemala en este certamen internacional. Asimismo, el cuerpo técnico destacó el compromiso y la dedicación de los jugadores, quienes han equilibrado sus responsabilidades académicas con la rutina de entrenamientos.

La participación en el torneo representa una oportunidad para que los niños adquieran experiencia, enfrenten nuevos retos y fortalezcan el espíritu competitivo en un entorno multicultural.

La selección guatemalteca buscará representar al país y mostrar el nivel de desarrollo de las categorías formativas del beisbol nacional.