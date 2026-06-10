México vs Sudáfrica: todo lo que debe saber sobre el partido inaugural del Mundial 2026

La selección de México debutará este jueves contra Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial, en un duelo clave para ambos equipos, pero especialmente para el conjunto anfitrión, obligado a ofrecer una actuación convincente ante su afición en el Estadio Azteca.

El equipo dirigido por Javier “Vasco” Aguirre llega con optimismo, pese a las dificultades que enfrentó en los meses previos, cuando sufrió numerosas bajas por lesión. Sin embargo, la mayoría de los jugadores se ha recuperado y los ausentes serán sustituidos por futbolistas de buen nivel, lo que mantiene intactas las expectativas del combinado nacional.

México, ubicado en el puesto 14 del ranking de la FIFA, tiene como objetivo debutar con una victoria. Su rival, Sudáfrica, ocupa la posición 60, quedó eliminada en los octavos de final de la última Copa Africana y cuenta con pocos futbolistas en ligas internacionales, aunque sigue siendo un equipo capaz de complicar.

Aguirre evita el exceso de confianza y reconoce una debilidad recurrente del “Tri”: suele crecer ante selecciones de alto nivel, pero disminuye su intensidad frente a rivales de menor clasificación. Por ello, buscará que su equipo mantenga la concentración desde el inicio.

Posible planteamiento mexicano

México apostará por una línea defensiva de cuatro jugadores, con Johan Vásquez y César Montes como centrales, acompañados por Jesús Gallardo en la izquierda e Israel Reyes o Jorge Sánchez en la derecha.

En el mediocampo, la ausencia parcial de Édson Álvarez —quien se recupera de una cirugía de tobillo— abre espacio para Erik Lira, quien será clave junto con jugadores de talento como Álvaro Fidalgo.

En ataque, el equipo contará con una dupla prometedora: Julián Quiñones, líder goleador en Arabia Saudita, y Raúl Jiménez, delantero del Fulham inglés, quienes buscarán marcar diferencias desde el comienzo.

Sudáfrica, un rival ordenado y peligroso

Sudáfrica llega con un planteamiento claro bajo la dirección del técnico Hugo Broos: orden defensivo y aprovechamiento del contragolpe. Su ataque estará encabezado por Lyle Foster, delantero del Burnley inglés.

El conjunto africano tiene antecedentes positivos frente a México: empató 1-1 en el partido inaugural del Mundial del 2010 y fue el último equipo africano en derrotar al “Tri”, en el 2005.

Además, efectuó su preparación en Pachuca, a más de 2,400 metros de altitud, lo que le permitirá adaptarse mejor a las condiciones del Estadio Azteca, situado a 2,240 metros sobre el nivel del mar.

Un inicio decisivo en el grupo

El encuentro no solo marcará el inicio del torneo, sino que también podría resultar determinante en el grupo, donde México y Sudáfrica compartirán sector con Corea del Sur y República Checa, dos selecciones sólidas que también aspiran a avanzar a los octavos de final.

Alineaciones probables

México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Mbekezeli Mbokasi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphepelo Sithole, Oswin Appollis, Themba Zwane, Relebohile Mokofeng; Lyle Foster. DT: Hugo Broos.