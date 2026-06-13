María Micheo: cuándo pelea y dónde seguir el combate por el título mundial

La oportunidad con la que sueña toda boxeadora está a solo unas horas para María Micheo. Este sábado 13 de junio, en Saskatoon, Canadá, la pugilista guatemalteca tendrá la cita más importante de su carrera cuando dispute el título mundial interino de peso mosca (112 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente a la local Alexas Kubicki.

El combate, que forma parte de la cartelera Kopas Boxing Series y será la pelea coestelar de la velada, representa mucho más que la posibilidad de conquistar un cinturón. Para Micheo es la oportunidad de cumplir el sueño que comenzó cuando apenas era una niña y de colocar nuevamente el nombre de Guatemala en la élite del boxeo internacional.

La boxeadora nacional llega respaldada por una preparación que, asegura, la tiene en el mejor momento de su trayectoria deportiva. “Siento que estoy viviendo el mejor momento de mi carrera y que todo el trabajo de años me ha llevado a esta oportunidad”, expresó con convicción antes del combate.

Su confianza también nace de la experiencia adquirida en su más reciente presentación en Nueva York, una pelea que le permitió medir fuerzas con rivales de alto nivel y comprobar que puede competir de tú a tú en los grandes escenarios.

“Esa pelea me permitió demostrar que puedo competir al más alto nivel internacional y me dio mucha confianza para afrontar este nuevo reto”, afirmó la pugilista guatemalteca.

Del otro lado estará Alexas Kubicki, una rival experimentada que contará con el apoyo de su afición y que buscará hacer valer su condición de local. Sin embargo, Micheo reconoce las fortalezas de la canadiense sin dejar de lado la confianza en el trabajo realizado durante los últimos meses.

“Sé que es una boxeadora fuerte, con experiencia y que peleará en casa, frente a su público. La respeto mucho, pero nosotros hemos hecho una preparación extraordinaria y viajamos con el objetivo de ganar el cinturón”, aseguró.

Más allá del aspecto deportivo, la guatemalteca entiende que esta pelea tiene un significado especial para ella y para miles de personas que han seguido su carrera desde sus primeros pasos en el boxeo.

“Para mí esta pelea representa mucho más que un título. Representa a Guatemala. Representa a todas las personas que han seguido mi carrera desde que era una niña soñando con llegar a lo más alto del boxeo”, confesó.

Consciente de que millones de guatemaltecos estarán pendientes de su actuación, Micheo quiere convertir la noche de Saskatoon en un motivo de orgullo nacional. Su meta está clara: salir con la mano en alto y regresar al país con el cinturón mundial interino.

“Mi expectativa es salir con la mano en alto y llevar ese cinturón mundial a Guatemala. Estoy lista para dejar el corazón arriba del ring”, sentenció.

María Micheo no solo peleará por una corona. Subirá al cuadrilátero con la ilusión de transformar años de sacrificio en una conquista histórica y demostrar que los sueños también se escriben con guantes, disciplina y el orgullo de representar a Guatemala.

Aquí se podrá seguir la cartelera donde peleará la guatemalteca