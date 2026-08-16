San Pedro vence 2-1 a Aurora y se consolida en la parte alta del Apertura 2026

San Pedro FC sumó su tercera victoria del Apertura 2026 al vencer 2-1 a Aurora en el estadio Municipal de San Pedro Sacatepéquez. Los Gallos, dirigidos por Edwin "Chino" Vásquez, dominaron durante el primer tiempo. En el complemento tuvieron que resistir la reacción de los aurinegros.

El partido comenzó favorable para San Pedro, que consiguió abrir el marcador al minuto 15. Sebastián Colón anotó el 1-0 en una acción que fue revisada por el FVS a petición de Aurora. Tras la revisión, el árbitro no encontró argumentos para anular el gol.

Los Gallos ampliaron la ventaja cerca del descanso, después de que el árbitro señalara un penal a su favor tras una revisión del FVS. Germán Águila fue el encargado de ejecutar el lanzamiento desde los 11 metros. El jugador convirtió la oportunidad y estableció el 2-0.

Aurora reaccionó en el segundo tiempo e hizo tres cambios al comienzo del complemento para modificar el trámite del encuentro. La respuesta llegó al minuto 65, cuando Diego Ruiz Golón remató en el primer palo. Su anotación significó el 2-1 y reabrió el partido.

Los aurinegros continuaron presionando y al minuto 70 tuvieron una oportunidad para conseguir el empate. El árbitro señaló un penal a favor de Aurora, decisión que fue confirmada por el FVS. Sin embargo, el lanzamiento no terminó en gol y los Gallos conservaron la ventaja.

La situación se complicó para San Pedro al minuto 84, cuando Luis Martínez recibió la tarjeta roja directa. Los Gallos quedaron con 10 jugadores para disputar los minutos finales del encuentro. Aurora aprovechó la superioridad numérica para buscar con insistencia el empate.

Pese a jugar con un futbolista menos, San Pedro mantuvo el orden defensivo durante los últimos minutos y aseguró la victoria 2-1. El resultado permitió a los Gallos sumar tres puntos y llegar a nueve unidades. El recién ascendido se mantiene en la parte alta de la tabla del Apertura 2026.

Aurora, por su parte, cerró la cuarta jornada con tres puntos y continúa en la parte baja de la clasificación. El conjunto dirigido por Saúl Phillips no logró aprovechar sus oportunidades para conseguir el empate. Los aurinegros buscarán mejorar sus resultados en las próximas jornadas del campeonato.