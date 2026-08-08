Sergio Chumil abandona la Vuelta a Burgos tras sufrir una caída en la última etapa

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil abandonó este sábado la Vuelta a Burgos luego de verse involucrado en una caída en los primeros kilómetros de la última etapa de la competencia española.

La caída ocurrió prácticamente de salida y también provocó el abandono de su compañero de equipo Josh Burnett, del Burgos Burpellet BH. El conjunto informó posteriormente que el neozelandés sufrió una fisura en el codo, por lo que deberá permanecer aproximadamente un mes sin montar en bicicleta.

En el caso de Chumil, el equipo confirmó que el guatemalteco también tuvo que abandonar como consecuencia de la caída, sin que hasta el momento se hayan divulgado mayores detalles sobre su estado físico.

El abandono pone fin a una participación en la que el guatemalteco había conseguido mantenerse dentro del grupo de los principales corredores de la carrera.

Chumil llegaba en el puesto 27

Antes de afrontar la última jornada, Chumil ocupaba el puesto 27 de la clasificación general, entre 150 corredores en competencia, y se encontraba a 2 minutos y 22 segundos del líder, el francés Félix Gall.

El viernes 7 de agosto, el guatemalteco había completado la cuarta etapa sin contratiempos y cruzó la meta en la posición 29, con el mismo tiempo del ganador, el británico Matthew Brennan, de 4 horas, 1 minuto y 12 segundos.

Ese resultado le permitió avanzar un puesto en la clasificación general, por lo que encaraba la jornada definitiva con una posición destacada en la general.

Más allá de sus resultados individuales, Chumil había tenido un papel importante dentro del trabajo colectivo del Burgos Burpellet BH durante las cuatro primeras etapas, mostrando una actuación combativa y respondiendo a las exigencias de una carrera marcada por un ritmo intenso.

La última jornada estaba programada para este sábado 8 de agosto, con un recorrido de 137 kilómetros entre Caleruega y las Lagunas de Neila, donde estaba previsto el desenlace de la Vuelta a Burgos.

El recorrido incluía los ascensos al Alto de Arroyo, Alto de Tolbaños y Alto de Rozavientos, antes de afrontar la subida definitiva a las Lagunas de Neila, de seis kilómetros y una pendiente media del nueve por ciento.

Sin embargo, la caída en el inicio de la etapa dejó a Chumil fuera de la competencia, cuando buscaba cerrar una destacada participación en la prueba española.