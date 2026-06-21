Sergio Chumil domina la contrarreloj y se corona bicampeón del Campeonato Nacional de Guatemala

Sergio Chumil volvió a demostrar su dominio en la contrarreloj al proclamarse campeón nacional de Guatemala por segundo año consecutivo. El ciclista del Burgos Burpellet BH se impuso con autoridad en la prueba disputada en Quetzaltenango.

El guatemalteco partía como favorito y cumplió con las expectativas desde el inicio. Sobre su BH Aero TT, marcó el mejor tiempo en todos los puntos de control y fue ampliando su ventaja sobre el resto de competidores.

Chumil completó los 36 kilómetros del recorrido en 49 minutos y 43 segundos, con una velocidad media de 43.4 kilómetros por hora. Su rendimiento le permitió aventajar en más de dos minutos al segundo clasificado y revalidar el título conquistado en 2025.

Tras conquistar el título, Chumil reconoció que llegó a la competencia con algunas dudas por problemas de salud recientes. "Muy feliz por la victoria. Había tenido unos altibajos en la salud en los últimos días y venía con un poco de nerviosismo", expresó el ciclista guatemalteco.

El corredor también destacó la importancia que tienen los campeonatos nacionales para los atletas. "Todos los corredores tenemos como objetivo los campeonatos nacionales y teníamos esa responsabilidad de intentar revalidar el título. Gracias a Dios tuvimos las fuerzas para llevarnos la victoria", afirmó.

Sobre el recorrido, Chumil aseguró que la prueba fue más exigente que la del año pasado. "La carrera contrarreloj es una de las competencias más duras, desde el punto de partida hasta la meta. Este año puedo decir que estuvo más complicado porque era más larga la competencia", señaló.

El guatemalteco ya piensa en la prueba de ruta del próximo fin de semana, donde buscará sumar otro título nacional. "Trataré de prepararme lo mejor posible para estar en la pelea y que no pase lo del año pasado", indicó.