Soledad Aguilar lidera el ranking mundial de kickboxing tras conquistar el oro en la Copa Mundial de Turquía

Guatemala volvió a destacar en el deporte internacional gracias a Soledad Aguilar, quien conquistó la medalla de oro en la prueba de Musical Weapons durante el Abierto de Turquía, evento correspondiente a la Copa Mundial de Kickboxing. Su actuación la llevó a alcanzar el primer lugar del ranking mundial de su categoría recientemente.

El ascenso de Aguilar al liderato mundial representa uno de los mayores logros del kickboxing guatemalteco en los últimos años. La atleta ha mantenido un alto nivel competitivo en distintos eventos internacionales y ahora se consolida como la principal referente de su disciplina.

La destacada participación nacional en Turquía no se limitó a Aguilar. José Jorge Santiago también brilló en la competencia al ubicarse en el tercer puesto del ranking mundial en la categoría Point Fighting masculino de -74 kilogramos, confirmando el crecimiento de Guatemala en este deporte.

Ambos deportistas integran la Selección Nacional de Kickboxing, que continúa cosechando resultados positivos en el ámbito internacional. Sus actuaciones reflejan el trabajo realizado por atletas, entrenadores y dirigentes para fortalecer esta disciplina en el país.

Los resultados obtenidos en Turquía llegan en un momento clave para el deporte guatemalteco. Con los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 en el horizonte, la selección buscará trasladar este éxito a una de las competencias más importantes de la región.

La actividad en la Copa Mundial de Kickboxing aún no concluye, ya que las próximas jornadas estarán dedicadas a las modalidades de combate. La delegación nacional espera mantener el buen ritmo y seguir sumando actuaciones destacadas para Guatemala.