Tenista guatemalteco muestra sus habilidades en redes sociales y recibe elogio de Roger Federer

Luego de que inició la emergencia por el covid-19 a nivel mundial, Federer hizo el desafío en el que sale jugando con la pared de volea. Amaya no quiso quedarse atrás y desarrolló el ejercicio en el pasillo de su casa.

Este jueves lo publicó en sus redes sociales y fue una sensación. La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) lo replicó en sus cuentas, generando comentarios de admiración para el guatemalteco.

“Creo que el tiempo libre que tengo en la cuarentena me hizo pensar más y sacar la creatividad para poder hacer el video”, dijo Amaya a Prensa Libre.

Hey @rogerfederer , probably you know a little about Guatemala but how about this double wall challenge? up for it ? I'll be the best day of my life if you find peRFection on my technique. Share it. Regards from Guatemala 🇬🇹 @atptour @ITFprocircuit @ITF_Tennis @TennisTV pic.twitter.com/tORkXDR2zS

— Ian Amaya (@ian_amaya) April 16, 2020