Deporte Nacional
Video: así fue la caída que dejó a varios ciclistas sobre el asfalto en el arranque de la Vuelta a Guatemala
La 65 edición de la Vuelta a Guatemala arranca con tensión tras una aparatosa caída que involucra a varios ciclistas durante los primeros kilómetros de competencia.
La Vuelta a Guatemala comienza con un incidente que involucra a varios corredores.(Foto Prensa Libre: Erick Ávila).
La 65.ª edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala comenzó este viernes 23 de octubre con una aparatosa caída en el pelotón cuando los ciclistas buscaban alcanzar el kilómetro 0. Varios competidores se vieron involucrados en el incidente durante los primeros instantes de la competencia, lo que generó momentos de tensión en el arranque de una de las pruebas deportivas más importantes del país.
El incidente provocó momentos de tensión y preocupación entre los equipos y aficionados que siguen el desarrollo de la prueba. Aunque varios ciclistas terminaron sobre el asfalto, las primeras versiones indican que el percance no habría tenido consecuencias graves.
Hasta el momento, la organización no ha informado oficialmente sobre ciclistas lesionados ni abandonos como consecuencia de la caída. Se espera que las autoridades de la competencia proporcionen detalles sobre el estado de los pedalistas involucrados.
La primera etapa se disputa entre Guastatoya, El Progreso, y Puerto Barrios, Izabal, en un exigente recorrido de 215.4 kilómetros. La ruta pasa por El Rancho, Teculután, Santa Cruz, Zacapa, Gualán, Los Amates y Morales, antes de concluir en territorio izabalense.
Más de 100 corredores nacionales e internacionales participan en esta edición, con el objetivo de conquistar el título de una de las competencias deportivas más importantes del país. Los ciclistas colombianos vuelven a figurar entre los principales aspirantes, después de haber ganado las dos ediciones anteriores.