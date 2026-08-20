VIDEO | Así fue la presentación de Sergio Chumil con el Burgos BH para disputar La Vuelta a España 2026

La Vuelta a España 2026 comenzó sus actividades previas con la tradicional presentación oficial de equipos, un evento que reunió a las principales figuras del ciclismo mundial y que volvió a contar con presencia guatemalteca. Entre los protagonistas destacó Sergio Chumil, quien representará nuevamente a Guatemala en una de las competencias más importantes del calendario internacional.

Para Chumil, esta participación tiene un significado especial, ya que disputará La Vuelta a España por segunda ocasión en su carrera y, además, afrontará la tercera gran vuelta de la temporada por segundo año consecutivo.

El ciclista guatemalteco continúa consolidándose en la élite del ciclismo internacional, llevando el nombre de Guatemala a uno de los escenarios más prestigiosos de este deporte.

Tras competir en la edición anterior, Chumil fue incluido otra vez por su equipo en la carrera, que reúne durante tres semanas a algunos de los mejores ciclistas del mundo.

La presentación de los equipos permitió conocer a los corredores que participarán en la ronda española. Entre ellos estuvo Chumil, originario de Chimaltenango, quien competirá por segundo año consecutivo en una de las tres grandes vueltas del ciclismo, junto con el Tour de Francia y el Giro de Italia.

Con esta nueva participación, Chumil buscará destacar en las carreteras españolas. El ciclista vuelve así a uno de los principales escenarios del ciclismo mundial.

Nómina Burgos-Burpellet-BH

Sergio Chumil( Guatemala)

Mario Aparicio( España)

José Manuel Díaz( España)

Jesús Herrada( España)

José Luis Faura( España)

César Macías (México)

Clement Alleno(Francia)

Sinuhé Fernández ( España)