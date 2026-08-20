“Es un orgullo representar a mi país y a mi pueblo”: Sergio Chumil antes de La Vuelta a España

El ciclismo guatemalteco volverá a tener presencia en una de las competencias más importantes del mundo. El equipo Burgos BH confirmó el lunes la participación del guatemalteco Sergio Chumil en La Vuelta a España, una de las tres grandes vueltas del calendario internacional. El ciclista disputará la prueba por segunda ocasión en su carrera.

Chumil ya se encuentra en Mónaco, listo para la competencia, que comenzará el próximo sábado con una contrarreloj. La edición reunirá a varios de los mejores ciclistas del mundo, entre ellos el esloveno Tadej Pogačar, una de las principales figuras del ciclismo actual.

Para el guatemalteco, esta nueva participación representa otro paso en su crecimiento deportivo, después de haber completado el año pasado su primera gran vuelta. En aquella ocasión, Chumil finalizó en el puesto 69 de la clasificación general, a 2 horas, 49 minutos y 38 segundos del campeón Jonas Vingegaard.

Antes de la carrera, el ciclista nacional expresó su ilusión por volver a formar parte de una prueba de esta magnitud y aseguró que la experiencia adquirida el año anterior será clave para afrontar los 21 días de competencia.

“El año pasado fue mi primera gran vuelta y este año, gracias al equipo, nuevamente estoy en una grande, que es La Vuelta a España. Creo que ya tengo una experiencia, no mucha, pero sí la del año pasado, y eso me ayuda bastante para poder sobrepasar y sobrellevar etapas que sabemos que son muy duras desde la salida hasta la meta”, indicó Chumil.

El corredor guatemalteco añadió que haber vivido el desgaste de una gran vuelta le permite tener una mejor referencia de lo que enfrentará, especialmente en las etapas de alta montaña, los recorridos rápidos y los días de mayor exigencia en el pelotón. “Eso también es una ventaja para mí, poder saber qué se siente sufrir en una etapa de alta montaña, en las etapas rápidas e incluso durante toda la vuelta”, expresó.

Chumil destaca la unión del Burgos BH

Sergio Chumil también habló sobre los objetivos del Burgos BH para esta edición de La Vuelta. El guatemalteco reconoció que luchar por la clasificación general es una tarea complicada, debido al nivel de los equipos World Tour y al desgaste que representa mantenerse durante varios días en concentración absoluta. Sin embargo, señaló que el grupo llega con la intención de competir, buscar oportunidades y trabajar unido para pelear por una victoria de etapa.

“Sabemos que como equipo venimos aquí para dar lo mejor, sea como sea. Hacer la general es muy difícil, estar tantos días en concentración y aguantar toda esa fatiga también, sin embargo, si me toca ayudar a un compañero para que pueda ganar una etapa, lo haré. Y si otro día me toca a mí, también estaremos unidos como compañeros y como equipo”, añadió.

Chumil remarcó que la clave será el trabajo colectivo, especialmente en una carrera en la que cada jornada presenta retos diferentes y la posición en el pelotón será fundamental. “Trabajando unidos creo que solo así podríamos soñar con una etapa”, dijo el ciclista guatemalteco.

El guatemalteco también explicó que uno de los mayores obstáculos en una gran vuelta es la lucha constante por la posición en el pelotón. Según Chumil, ese aspecto es determinante en cada etapa, sobre todo antes de las subidas, después de los descensos y en los momentos de mayor tensión de la carrera.

“Sabemos que en una gran vuelta hay muchos equipos World Tour, están los mejores del mundo, y uno de los obstáculos para nosotros es la posición. La posición es lo más importante en el pelotón durante toda la carrera”, señaló.

El corredor agregó que todos los equipos buscan colocarse entre los primeros puestos para evitar riesgos, responder a los ataques y llegar bien ubicados a los puntos clave de cada jornada. “Eso hace que estemos cada vez más pendientes de nuestras posiciones y de nuestros compañeros, después de cada bajada o antes de cada subida. También hace que la carrera se vuelva más difícil, porque así como nosotros, hay varios equipos luchando por estar entre los primeros 20, 30 o 40 ciclistas”, expresó.

El orgullo de portar los colores de Guatemala

Uno de los aspectos más especiales para Sergio Chumil en esta edición será competir con el maillot de campeón nacional. El guatemalteco aseguró que portar los colores del país en una carrera de esta dimensión le genera una motivación adicional. “Muy feliz, la verdad. El año pasado no lo portaba y este año ya puedo portar los colores de Guatemala y el maillot de campeón nacional. Estar en una gran vuelta es un sueño hecho realidad, y poder correr esos 21 días con el maillot de campeón nacional me da un extra de motivación”, indicó.

El ciclista nacional también se refirió a las diferencias entre competir en Europa y hacerlo en Guatemala. Chumil explicó que el ritmo, las carreteras y la intensidad de las etapas hacen que las competencias europeas sean más duras. “Las carreras en Europa y en Guatemala son totalmente diferentes, tanto por las carreteras como por el ritmo. Aquí las etapas se van todo el día rápido, no hay una etapa muy tranquila, pero tratamos de estar al nivel de todos los equipos y acomodarnos lo más pronto posible al ritmo”, añadió.

Chumil reconoció que el equipo ya tiene identificadas algunas etapas en las que podría buscar una oportunidad, especialmente mediante una fuga. “Todos los ciclistas vemos las etapas principales. Hay algunas donde quizás tendríamos oportunidad de meternos en una fuga, y esas etapas las vamos a tener muy marcadas para estar al 100 por ciento ese día y siempre al tope durante toda la vuelta”, señaló.

La fortaleza mental será clave

El guatemalteco también habló sobre la dureza física y mental de una carrera de tres semanas. Recordó que el año pasado vivió momentos complicados debido a una enfermedad que lo afectó a él y a otros compañeros del equipo.

“Físicamente y mentalmente es muy duro. El año pasado, por la enfermedad que pasamos varios compañeros del equipo, hubo días en los que realmente uno se pone a pensar si vale la pena seguir o terminar. Aunque las fuerzas ya no vayan con uno, siempre quiere estar y seguir intentándolo una vez más”, expresó.

Para Chumil, esos momentos ponen a prueba el carácter de un ciclista en una competencia de alto nivel. “Esos días son los más duros que uno puede pasar”, añadió.

Un mensaje para Guatemala

Antes de su segunda participación en La Vuelta a España, Sergio Chumil envió un mensaje de agradecimiento a la afición guatemalteca que se mantiene pendiente de su carrera y de su participación en el ciclismo internacional. “Sé que hay mucha afición de Guatemala que está siempre pendiente de mi participación. Para mí es un orgullo poder representar a mi país, a mi pueblo y estar presente en una de las carreras más importantes del mundo”, dijo.

El ciclista aseguró sentirse orgulloso del trabajo efectuado para alcanzar este nuevo reto y agradeció el apoyo recibido en los momentos buenos y difíciles. “Eso me hace sentir muy orgulloso de mí mismo y de todo el trabajo que he estado haciendo para ganarme un espacio en el equipo. También quiero agradecer a todas las personas que han estado conmigo en las buenas y en las malas, y a toda la afición de Guatemala mandarles un saludo”, concluyó.

Con esta nueva participación, Sergio Chumil vuelve a colocar el nombre de Guatemala en uno de los principales escenarios del ciclismo mundial. Su presencia en La Vuelta a España confirma su continuidad en el Burgos BH y permitirá que la afición guatemalteca siga nuevamente su participación en una de las pruebas más exigentes del ciclismo internacional.