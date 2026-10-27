Vuelta a Guatemala 2026: accidente de motocicletas en la etapa reina, ¿hubo ciclistas involucrados?

La quinta etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 comenzó con un incidente de tránsito en los primeros kilómetros del recorrido, aunque el percance no afectó el desarrollo de la competencia ni puso en riesgo la seguridad de los ciclistas.

El accidente ocurrió cuando agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) realizaban labores de control vehicular para garantizar el paso de la caravana. Según los reportes , el percance involucró a dos motocicletas, una de ellas conducida por un agente encargado de detener el tránsito en la ruta.

Tanto el agente como el otro motorista sufrieron golpes a consecuencia de la colisión, pero ninguno presentó heridas de gravedad. Ambos recibieron asistencia inmediata de otros agentes y personas que se encontraban cerca del lugar, quienes también colaboraron para despejar la vía.

Al momento del accidente, el pelotón de ciclistas aún no había llegado al sector, por lo que la competencia continuó con normalidad.

La etapa reina de la Vuelta a Guatemala 2026

La quinta etapa, considerada la etapa reina de la presente edición, contempla un recorrido de 139 kilómetros entre Catarina, San Marcos, y Quetzaltenango, con exigentes ascensos y premios de montaña que podrían provocar cambios importantes en la clasificación general.

Este no es el primer incidente registrado durante la competencia. En la primera etapa también se produjo una caída que involucró a varios corredores, aunque ninguno sufrió lesiones graves y todos pudieron continuar después de recibir atención en el lugar.

Con la montaña como principal protagonista, los ciclistas afrontan uno de los recorridos más exigentes de la 65 edición de la Vuelta a Guatemala, en una jornada que podría resultar determinante en la lucha por el liderato de la clasificación general.