Vuelta a Guatemala 2026: detalles del recorrido de la tercera etapa entre Antigua y Coatepeque

La 65 Vuelta a Guatemala continúa este domingo con su tercera etapa. Tras dos jornadas que superaron los 200 kilómetros el pelotón se enfrenta a otro recorrido exigente de 196.5 kilómetros entre Antigua Guatemala y Coatepeque Quetzaltenango en lo que sigue siendo una edición marcada por etapas de larga distancia.

La salida controlada arrancará a las 8:55 AM desde el Arco de Santa Catalina en Antigua en lo que será uno de los escenarios más emblemáticos de toda la Vuelta. La carrera oficial comenzará a las 9:00 AM y el pelotón tomará rumbo hacia Escuintla tocando municipios como Siquinalá y la llamada Capital de la Alegría.

Desde la costa sur el pelotón se dirigirá hacia San Antonio, San Bernardino, Mazatenango, Cuyotenango y Retalhuleu en un recorrido que atravesará el suroccidente del país antes de terminar en Coatepeque Quetzaltenango.

Esta será la primera jornada en que los ciclistas tendrán contacto con la costa sur y el suroccidente del país en lo que añade un elemento diferente al recorrido. La etapa contará con cinco premios intermedios entre dos premios de montaña y tres metas volantes que prometen momentos de intensa disputa en las carreteras guatemaltecas.

José Canastuj del ECA Electricidad llega como líder de la clasificación general con un tiempo acumulado de 9 horas 56 minutos y 10 segundos y apenas 5 segundos de ventaja sobre el colombiano Cristian Rico del NU Colombia. Detrás de ambos se ubican el mexicano Miguel Díaz a 14 segundos.

En las clasificaciones de premios intermedios Logan Unger lidera la montaña con 12 puntos mientras, Owen Wright encabeza la de metas volantes con 16 en lo que anuncia una lucha muy intensa por los premios de la jornada entre los ciclistas que buscan protagonismo en esta tercera etapa de la 65 Vuelta a Guatemala.