Vuelta a Guatemala 2026: este es el recorrido de la décima etapa, en el Anillo Periférico

La 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 llega a su final. Este domingo 1 de noviembre se disputará la décima y última etapa, una jornada de 121.3 kilómetros que definirá al campeón de la edición, tras diez días de competencia por distintos departamentos del país.

La etapa partirá de Villa Linda y completará siete vueltas al circuito del Anillo Periférico, el tradicional cierre de la Vuelta. Al ser un recorrido llano, se espera una jornada rápida, con esprints y una lucha constante por las bonificaciones.

Restricciones de tránsito

Por la última etapa de la Vuelta, el Anillo Periférico tendrá limitaciones de circulación de las 7:00 a las 14:00 horas, según informó Emetra, la entidad que regula el transporte y el tránsito en el área metropolitana.

El colombiano Jhonatan Chávez, del NU Colombia, llega como líder de la clasificación general después de la novena etapa. Tiene 57 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Cristian Rico, que ocupa la segunda posición, y ambos dominan la parte alta de la tabla.

El guatemalteco Wilson Chonay, del Hino One La Red, es el mejor representante nacional. Ocupa el tercer lugar, a 1 minuto y 40 segundos del líder, y buscará aprovechar la última jornada para mejorar su posición en el podio.

Los títulos de la montaña y de las metas volantes ya se definieron en la novena etapa, por lo que toda la atención estará en la clasificación general.El estadounidense Logan Unger se coronó campeón de la montaña, y el guatemalteco Alex Julajuj ganó las metas volantes.

Con la ventaja de Chávez sobre sus perseguidores y el dominio del NU Colombia en los primeros puestos, el equipo parte como favorito para conquistar el título, aunque todavía quedan kilómetros por recorrer en el Anillo Periférico.