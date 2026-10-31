Vuelta a Guatemala 2026: este es el recorrido de la novena etapa, de Sololá a Ciudad Vieja

La 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 entra en su recta final. Este sábado 31 de octubre se disputará la novena y penúltima etapa de la competencia, una jornada de 139.1 kilómetros que podría resultar decisiva en la lucha por el título de la ronda nacional.

Después de la exigente cronoescalada de la octava etapa, la clasificación general sufrió cambios importantes. El colombiano Jhonatan Chávez, del equipo NU Colombia, asumió el liderato y se enfundó el suéter amarillo, desplazando a su compañero Cristian Rico, quien había encabezado la competencia durante varias jornadas.

El dominio del conjunto colombiano continúa en la carrera, ya que mantiene el control de los primeros puestos cuando restan únicamente dos etapas para concluir la edición 65 de la Vuelta a Guatemala.

Por su parte, el guatemalteco Wilson Chonay se mantiene como el mejor representante nacional. El corredor ocupa la tercera posición de la clasificación general, a un minuto y 40 segundos del líder, y buscará aprovechar las últimas jornadas para recortar diferencias y mejorar su posición en el podio.

Recorrido de la novena etapa de la Vuelta a Guatemala

La etapa de este sábado promete emociones desde los primeros kilómetros. El recorrido de 139.1 kilómetros partirá de Sololá y atravesará sectores como La Cuchilla, Pamezabal, Los Encuentros, Chupol, Tecpán, Patzicía y el libramiento de El Tejar, antes de concluir en Ciudad Vieja, Sacatepéquez.

Con solo dos jornadas pendientes, la afición guatemalteca estará atenta al desenlace de una competencia en la que NU Colombia parte como favorito para conquistar el título, aunque todavía quedan kilómetros por recorrer y la clasificación general podría registrar nuevos movimientos.