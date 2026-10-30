Vuelta a Guatemala 2026: Yesid Pira gana la cronoescalada y Jhonatan Chávez es nuevo líder

La octava etapa de la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 dejó emociones y cambios importantes en la clasificación general. Los corredores afrontaron este viernes 30 de octubre una exigente cronoescalada individual de 22.6 kilómetros, que recorrió los municipios de San Juan La Laguna, San Pablo La Laguna y Santa Clara La Laguna, antes de finalizar en Pamezabal.

Al tratarse de una contrarreloj individual en ascenso, los 76 ciclistas que continúan en competencia tomaron la salida uno por uno, con intervalos de un minuto. El orden de partida se estableció de acuerdo con la clasificación general, desde el corredor peor ubicado hasta el líder, quien fue el último en comenzar el recorrido.

La etapa representó un importante desafío físico para los participantes. Los constantes ascensos obligaron a los ciclistas a realizar un esfuerzo considerable, en una jornada en la que la resistencia y la capacidad para mantener el ritmo resultaron determinantes.

A lo largo del recorrido se vivió un ambiente de fiesta deportiva. Cientos de aficionados se concentraron a la orilla de la carretera para apoyar a los corredores nacionales e internacionales.

Los gritos de "¡Sí se puede!" y "¡Vamos, vamos!" acompañaron a los ciclistas durante buena parte del ascenso, especialmente en los tramos de mayor dificultad.

Yesid Pira ganó la octava etapa de la Vuelta a Guatemala

El gran vencedor de la jornada fue el colombiano Yesid Pira, del equipo Hino-One-La Red-Suzuki, quien registró el mejor tiempo de la cronoescalada y se adjudicó la victoria de etapa.

En la segunda posición finalizó su compatriota Jhonatan Steven Chávez, de NU Colombia, mientras que el guatemalteco Mardoqueo Vásquez también del Hino-One-La Red completó el podio al ocupar el tercer lugar.

La actuación de los tres corredores fue una de las más destacadas de la jornada, en una prueba que exigió un esfuerzo individual para superar los ascensos hasta la meta en Pamezabal.

Jhonatan Chávez es el nuevo líder de la clasificación general

Los resultados de la octava etapa provocaron cambios importantes en la clasificación general individual. El principal movimiento se produjo en el liderato, ya que el colombiano Jhonatan Chávez, del equipo NU Colombia, logró adueñarse del suéter amarillo y desplazó del primer lugar a su compañero Cristian Rico, quien había encabezado la competencia durante las jornadas anteriores.

Por su parte, el guatemalteco Wilson Chonay se mantiene como el mejor representante nacional al ocupar la tercera posición de la clasificación general, a un minuto y 40 segundos del nuevo líder.

Dos etapas para definir al campeón

Con solo dos etapas pendientes, la lucha por el título de la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 entra en su fase decisiva. El equipo NU Colombia mantiene el liderato de la clasificación general, ahora con Jhonatan Chávez, y buscará defender su ventaja en las últimas jornadas.

Mientras tanto, los ciclistas guatemaltecos intentarán aprovechar los recorridos restantes para descontar tiempo y mejorar sus posiciones, con Wilson Chonay entre los principales aspirantes al podio de la competencia.