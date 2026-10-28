Vuelta a Guatemala 2026: recorrido de la sexta etapa, en la que el colombiano Cristian Rico defiende el liderato

La emoción de la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 continúa este miércoles 28 de octubre con la disputa de la sexta etapa, que promete una jornada exigente después de la intensa etapa reina del día anterior. El recorrido presenta nuevamente un importante desafío montañoso, por lo que los escaladores tendrán otra oportunidad para marcar diferencias en la clasificación general.

La ruta llevará al pelotón por San Cristóbal, El Migrante, Autopista, Salcajá y Paxtocá, en un circuito de cinco vueltas, antes de dirigirse hacia Quetzaltenango, Palestina de los Altos y San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, donde estará ubicada la meta para un total de 147 kilometros.

Los constantes ascensos podrían provocar nuevos movimientos entre los aspirantes al título y mantener abierta la lucha por el suéter amarillo. La atención estará centrada en el colombiano Cristian Rico, del equipo NU Colombia, quien llega como líder de la competencia después de asumir el primer lugar de la clasificación general al finalizar la quinta etapa.

El corredor colombiano porta el suéter amarillo tras una destacada actuación en la etapa reina, que le permitió superar a sus principales rivales y colocarse al frente de la clasificación.

Sin embargo, la lucha por el liderato continúa abierta. Rico aventaja por apenas cuatro segundos al costarricense Alejandro Granados, quien ocupa la segunda posición, mientras que el guatemalteco Wilson Chonay se encuentra en el tercer puesto, a 37 segundos del líder.

Las diferencias entre los primeros lugares mantienen la expectativa de cara a la sexta etapa, en la que cada ascenso podría resultar determinante para la clasificación general.