Vuelta a Guatemala | Brenes: “Sabía que Dios me daría la fuerza para lograr esta victoria”

Sebastián Brenes, quien sigue los pasos de su padre, Andrés Brenes (ganador de la Vuelta a Guatemala en 1991), demostró nuevamente sus habilidades al festejar una etapa en la 63ª edición de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala.

“Disfruto mucho los circuitos, soy un corredor bastante rápido. Tenía la intención de pelear las metas volantes, pero un compañero del equipo se fue en fuga y eso me ayudó mucho. Me calmé, me concentré, pude recuperarme y al final hacer mi mejor sprint posible”, compartió Brenes antes de subir al podio de premiación.

Brenes mostró su experiencia en el circuito del Anillo Periférico, donde también ganó en 2023 durante la última etapa de la edición 62. En esta ocasión, esperó el momento adecuado para atacar y unirse al selecto grupo de ciclistas que han ganado dos veces esta etapa en el Periférico dentro de la historia de la Vuelta a Guatemala.

“Ya conocía el circuito, es bastante exigente, tiene repechos que le quitan a uno el aliento. Por eso en la última vuelta nos fuimos a toda velocidad. Me sentí muy bien; sabía que Dios me daría la fuerza para lograr esta victoria”, afirmó Brenes.

El ciclista expresó satisfacción por el desempeño de su equipo en la Vuelta a Guatemala y espera continuar marcando historia: “Estoy muy contento de seguir la racha de Canel’s Java. El día cuatro ganó Cormac, y la verdad es que no quería quedarme atrás. Sabía que tenía pocas oportunidades en esta vuelta por lo montañosa que es, pero aprovechamos al máximo esta etapa”.

Brenes dedicó su triunfo a su familia y a su equipo: “Le dedico el triunfo a toda mi familia, que siempre me ha apoyado, a mi equipo y a todos los mexicanos que ya me han acogido como uno de ellos y me apoyan como si fuera mexicano. Estoy muy feliz de pertenecer a este equipo”.

Mardoqueo Vásquez motivado por la afición guatemalteca

El ciclista guatemalteco Mardoqueo Vásquez mantiene la ilusión de hacer historia en la Vuelta a Guatemala 2024. Este viernes se mostró cauto, optando por recuperar fuerzas para darlo todo el sábado en la Cronoescalada.

“Queríamos estar atentos en la carrera y pasar el día sin ninguna novedad. En este tipo de etapas, cuando son circuitos, es difícil marcar diferencias en la clasificación general individual, así que fue un buen día para nosotros para recuperarnos”, analizó Vásquez al final de la competencia.

#VueltaAGuatemala | Mardoqueo Vásquez es respaldado por su equipo en el recorrido de la octava etapa. (Fotos Prensa Libre: Érick Ávila) pic.twitter.com/lhJbFoJMY9 — Deportes_PL (@tododeportes_pl) November 1, 2024

Sobre cómo afrontará la etapa de mañana en Villa Canales, comentó: “Utilizaré lo más aerodinámico posible y espero hacer un muy buen tiempo. Sabemos que son 15 kilómetros en los que tenemos que darlo todo; espero tener un buen día y buscar el título en la Vuelta a Guatemala”.

El totonicapense expresó su gratitud por el apoyo de la afición en el circuito del Periférico: “Un saludo a toda la afición guatemalteca del ciclismo. Hoy fue un circuito que disfruté mucho; la gente me menciona bastante, y eso me motiva a seguir en esta Vuelta a Guatemala. Aunque termine esta edición, seguiremos luchando”.

Mardoqueo Vásquez junto a los diferentes líderes de la Vuelta a Guatemala. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

La novena etapa será una Cronoescalada de 15 kilómetros entre Villa Canales y Santa Elena Barillas, un desafío clave para los líderes, quienes dependerán de su esfuerzo individual para triunfar en la Vuelta a Guatemala 2024.