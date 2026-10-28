Vuelta a Guatemala: Óscar Fernández encabeza el triplete del NU Colombia en una jornada marcada por accidentes

La escuadra colombiana NU Colombia firmó un contundente triplete en la sexta etapa de la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026, con Óscar Fernández como ganador de la jornada, seguido por sus compañeros Jhonatan Chávez y Cristian Rico, quien además ratificó su liderato en la clasificación general individual.

La competencia vivió este miércoles 28 de octubre una de sus jornadas más exigentes, con un recorrido de 147 kilómetros, en el que el conjunto colombiano fue protagonista al ocupar los tres primeros lugares de la etapa y consolidar su dominio en la ronda guatemalteca.

La etapa comenzó en Quetzaltenango, y atravesó San Cristóbal, El Migrante, Autopista, Salcajá y Paxtocá, en un circuito de cinco vueltas. Posteriormente, el pelotón se dirigió hacia Quetzaltenango, Palestina de los Altos y San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, en una jornada marcada por los ascensos y la exigencia física.

El triunfo fue para Óscar Fernández, quien encabezó el dominio de NU Colombia. Detrás de él llegaron Jhonatan Chávez y Cristian Rico, para completar el triplete del equipo colombiano.

El resultado permitió a Rico conservar el suéter amarillo de líder general y ampliar su ventaja sobre sus principales perseguidores, cuando restan cuatro etapas para que concluya la competencia.

Caídas afectan a los favoritos de la Vuelta a Guatemala

La jornada también estuvo marcada por varios incidentes en los kilómetros finales, donde se registraron fuertes caídas que involucraron a corredores importantes de la clasificación general.

Entre ellos figuraron Alejandro Granados, del equipo Colono Bikestation Kölbi, quien inició la etapa como sublíder de la competencia; el guatemalteco Wilson Chonay, de Hino-One-La Red-Suzuki; y José Canastuj del equipo ECA Electricidad - Seguros Bantrab, quienes se vieron afectados por los percances ocurridos en el tramo decisivo del recorrido.

Asimismo, otros ciclistas también sufrieron accidentes a lo largo de la etapa, en una jornada exigente que pasó factura al pelotón en los kilómetros finales. Los incidentes influyeron en el desarrollo de la competencia y provocaron movimientos importantes en la clasificación general de la carrera.

Pese al percance, Wilson Chonay logró reincorporarse y completar la etapa, manteniéndose en la pelea por los primeros puestos. Aunque cedió algunos segundos respecto a sus principales rivales, el ciclista guatemalteco sigue con opciones de luchar por la clasificación general y mantiene intactas sus aspiraciones de adueñarse del maillot amarillo de líder en las etapas finales de la Vuelta a Guatemala.

Con Cristian Rico al frente de la clasificación general y el dominio mostrado por NU Colombia, la Vuelta Ciclística a Guatemala entra en su fase decisiva, en la que cada segundo podría resultar determinante para definir al campeón de la edición 2026.