Deporte Nacional
Vuelta Ciclística a Guatemala 2026: así será el recorrido de la séptima etapa
La 65 Vuelta a Guatemala 2026 entra en una fase decisiva con la séptima etapa entre La Esperanza y Piedra María Tecún, donde el líder Cristian Rico defenderá el suéter amarillo ante el ataque de sus rivales.
Séptima etapa de la Vuelta a Guatemala 2026. (Arte: Prensa Libre)
La 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 continuará este jueves 29 de octubre con la disputa de la séptima etapa, un recorrido de 142.5 kilómetros entre La Esperanza y Piedra María Tecún, que incluirá un circuito de cinco vueltas en Quetzaltenango antes de pasar por Salcajá, Alaska, Nahualá, La Cuchilla y Los Encuentros.
La jornada presenta varios ascensos exigentes que podrían provocar cambios importantes en la clasificación general, cuando restan pocas etapas para que concluya la competencia.
El colombiano Cristian Rico, del equipo NU Colombia, defenderá el suéter amarillo de líder y buscará ampliar su ventaja en una jornada importante para sus aspiraciones al título. Sin embargo, sus principales perseguidores intentarán aprovechar los ascensos para descontar tiempo y mantenerse en la lucha por la victoria final.
Entre ellos destaca el guatemalteco Wilson Chonay, quien sufrió una caída durante la sexta etapa, pero logró reincorporarse y completar el recorrido.
Ahora, el ciclista nacional buscará aprovechar el terreno montañoso para recortar diferencias en la clasificación general y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Vuelta a Guatemala 2026.