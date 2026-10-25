Deporte Nacional
Wilson Chonay de Hino One La Red gana la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala 2026
El ciclista guatemalteco Wilson Chonay se impuso en un final cerrado tras 196.5 kilómetros entre Antigua y Coatepeque mientras el costarricense Alejandro Granados le arrebata el suéter de líder a José Canastuj.
Wilson Chonay cruza la meta de la tercera etapa de la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 en Coatepeque Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila).
Wilson Chonay del equipo Hino One La Red le dio una alegría al ciclismo guatemalteco este domingo. El ciclista originario de Chimaltenango ganó la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala 2026 en un final muy cerrado con un tiempo de 4 horas 19 minutos y 59 segundos igualado por el costarricense Alejandro Granados y el también guatemalteco Fredy Toc.
El triunfo es especialmente significativo ya que el último chapín en ganar una etapa había sido José Canastuj en la quinta etapa de la edición anterior tras la descalificación de Alejandro Osorio.
La etapa estuvo marcada por una fuga que comenzó con cuatro ciclistas y se amplió a diez con Granados como uno de los protagonistas y mantenerse como líder transitorio durante gran parte del recorrido.
“Estoy muy agradecido con Dios se dio todo lo que teníamos planeado. Es un objetivo por el que había entrenado tanto tiempo y ojalá que sea la primera de muchas” expresó Chonay tras cruzar la meta en Coatepeque.
Top 5 — Tercera etapa
- Wilson Chonay — 4:19:59
- Alejandro Granados — mismo tiempo
- Fredy Orlando Toc — mismo tiempo
- Jhonatan Stev Chaves — a 1:49
- Óscar Hernán Fernández — a 1:49
Top 5 — Clasificación general
- Alejandro Granados — 14:16:16
- José David Canastuj — a 1:42
- Cristian David Rico — a 1:47
- Miguel Ángel Díaz — a 1:56
- Wilson Chonay — a 2:41
Alejandro Granados aprovechó su actuación para arrebatarle el suéter de líder a José Canastuj. El costarricense del equipo Colono Bikestation Kolbi lidera la clasificación general con 14 horas 16 minutos y 16 segundos con Canastuj a 1 minuto y 42 segundos en la segunda posición.
Canastuj que llegó a liderar el torneo tras la segunda etapa cede el primer lugar pero sigue siendo el mejor guatemalteco de la clasificación general en lo que mantiene vivas sus esperanzas de pelear por el título en las próximas jornadas de la 65 Vuelta a Guatemala.