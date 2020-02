El video de Novak Djokovic cuando juega con unos niños se hace viral

El serbio Novak Djokovic besa el trofeo de la Norman Brookes Challenge Cup después de vencer al dominico Austriaco Dominic Thiem en su último partido de singles masculinos. (Foto Prensa Libre: AFP)

Djokovic, el actual número uno del mundo, regresó a su ciudad Belgrado luego de haber logrado su octavo trofeo en el abierto de Australia.

Infobae informó que el video fue grabado por una persona al parecer desde un edificio y luego fue compartido en redes sociales.

Las imágenes captan cuando el tenista juega un partido de dobles junto a un grupo de menores.

Djokovic dijo que se siente “motivado e inspirado” para que este 2020 sea su mejor temporada, aunque por ser un año olímpico será con muchos desafíos.

Niño interior

“Si no vuelo a ese niño interior y si no siento el amor por ese deporte no puedo estar satisfecho independientemente de los objetivos y la carrera”, manifestó.

Agregó que sus objetivos son los Grand Slamde tenis y los Juegos Olímpicos.

“En la Olimpiada del 2008 en Pekín gané el bronce y tal vez haya llegado el momento para otra medalla más”, afirmó el deportista.

Detalles que parecen pequeños pero que hacen grandes a los deportistas… Novak Djokovic se puso a jugar tenis con niños en la calle en Belgrado Humildad = grandezapic.twitter.com/wA1dTVWAeB — Adriana Monsalve (@AdrianaMonsalve) February 18, 2020

En su agenda está participar en el próximo torneo de Dubai en individuales y dobles y para él cada torneo trae diferentes desafíos.

Externó que cada partido es una nueva oportunidad para ser mejor y progresar más.

Djokovic afirmó a él no le hace feliz un éxito o un récord, sino “el amor por el tenis”