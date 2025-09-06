Así quedan las tablas de posiciones en la Eliminatoria de Concacaf tras la primera jornada

La Eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 arrancó con intensidad y resultados que empiezan a marcar el rumbo de cada grupo. La primera fecha dejó a El Salvador y Jamaica como los grandes ganadores, mientras que selecciones como Guatemala y Bermudas arrancaron con el pie izquierdo.

En el Grupo A, El Salvador tomó la delantera tras vencer 1-0 a Guatemala en el Estadio Cementos Progreso. El tanto de la Selecta le permitió sumar sus primeros tres puntos y liderar la zona. Para la Bicolor fue un debut amargo, ya que arrancó en el último lugar sin unidades y con la presión de recuperar terreno en la segunda jornada.

El mismo grupo registró el empate 0-0 entre Panamá y Surinam, un resultado que dejó a ambas selecciones con una unidad y en la pelea directa por la clasificación. Los canaleros no pudieron aprovechar su localía y quedaron con la sensación de haber dejado escapar una victoria clave en casa.

En el Grupo B, Jamaica fue la selección más contundente al golear 4-0 a Bermudas en Kingston. Con esa victoria, los Reggae Boyz se colocaron en el primer lugar con tres puntos y confirmaron su cartel de favoritos para encabezar el sector. Por el contrario, Bermudas quedó en el fondo tras un duro debut que compromete sus aspiraciones.

El otro duelo del grupo terminó en empate sin goles entre Trinidad y Tobago y Curazao, un resultado que refleja la paridad en el nivel de ambos equipos. Con un punto cada uno, se mantienen en la pelea por el segundo lugar que podría ser decisivo en la clasificación final.

El Grupo C resultó el más equilibrado, con ambos partidos finalizando en empate. Nicaragua igualó 1-1 frente a Costa Rica en un partido disputado, mientras que Haití y Honduras firmaron un 0-0. Con estos resultados, los cuatro equipos suman un punto y la tabla quedó completamente nivelada, lo que anticipa una competencia muy cerrada.

La jornada dejó varias conclusiones: El Salvador dio un golpe importante en su visita a Guatemala, Jamaica mostró superioridad ofensiva, y en el Grupo C nadie logró sacar ventaja. Esto genera un panorama en el que cada punto será vital y ningún equipo puede relajarse en la carrera hacia el Mundial.

Ahora, la próxima jornada se disputará el lunes 8 de septiembre y martes 9 de septiembre, en la cuál se disputarán partidos muy intensos y selecciones que buscarán sumar puntos para ir asegurando su pase a la justa mundialista. Guatemala visitará a Panamá el próximo lunes, en un duelo que será clave para las aspiraciones de la Azul y Blanco en el torneo.