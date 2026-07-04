41 grados de sensación térmica: el calor agobiante que marca el duelo entre Francia y Paraguay

El intenso calor se convirtió en un protagonista más del duelo de octavos de final entre Francia y Paraguay. El partido se disputa en el Lincoln Financial Field de Filadelfia bajo una sensación térmica superior a los 41 grados, una condición que pone a prueba la resistencia física de los jugadores durante todo el encuentro.

Las altas temperaturas comenzaron a sentirse desde las primeras horas del día. El termómetro marcaba 31 grados a las 10.00 de la mañana (horario local) y continuó en ascenso hasta alcanzar los 38 grados al inicio del partido, mientras la sensación térmica superó los 40 grados y obligó a tomar medidas especiales para proteger a futbolistas y aficionados.

Antes del encuentro incluso surgieron versiones sobre un posible cambio de horario debido al calor extremo. Sin embargo, el partido se mantuvo según lo programado y el clima pasó a ser uno de los principales factores que condicionan el desarrollo del juego.

En este contexto, las pausas de hidratación implementadas por la FIFA cobran mayor relevancia. Los descansos programados permiten a los jugadores recuperarse, recibir instrucciones de sus entrenadores y reducir los efectos del desgaste físico provocado por las altas temperaturas.

Los aficionados paraguayos consideran que estas condiciones podrían favorecer a la Albirroja levemente, ya que sus futbolistas están más acostumbrados a competir bajo un clima caluroso. Esa adaptación podría representar una ventaja frente a una selección francesa que habitualmente juega en temperaturas mucho más templadas.

Además del aspecto físico, el calor también puede influir en la propuesta futbolística de ambos equipos. Francia podría ver reducida la intensidad de su presión y de su juego de posesión, mientras que Paraguay buscará aprovechar el desgaste de su rival con un planteamiento más ordenado y basado en el contragolpe.