Fútbol Internacional

Mundial 2026: Alemania y Países Bajos encabezan la jornada del 20 de junio

La actividad de los grupos E y F continúa este sábado 20 de junio con cuatro partidos en Estados Unidos, Canadá y México, donde Alemania y Países Bajos buscan acercarse a los octavos de final.

El seleccionador de Alemania Julian Nagelsmann (i) y Jonathan Tah, participan en una rueda de prensa en Toronto (Canadá) antes del duelo programado para este sábado 20 de junio. Foto Prensa Libre: EFE.

Con dos jornadas ya disputadas en los grupos E y F, la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 presenta duelos decisivos para las aspiraciones de clasificación. Alemania y Países Bajos buscan consolidar sus opciones de clasificación, mientras Ecuador, Costa de Marfil, Japón, Suecia y Túnez intentan mantenerse en la pelea por avanzar a los octavos de final.

En el Grupo E, Alemania domina tras golear en su debut y se perfila como líder indiscutible. Ecuador necesita sumar para recuperarse de su derrota inicial, mientras Costa de Marfil ya demostró su peligrosidad con una victoria. Curazao, en su histórica participación, enfrenta un panorama complicado.

En el Grupo F, Países Bajos figura como candidato al liderato. Japón y Suecia aspiran a sorprender, y Túnez intenta una victoria para salir del fondo. Hoy, los favoritos buscarán afianzar su posición, aunque en un Mundial cualquier resultado puede alterar los pronósticos.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 vive hoy una jornada completa de fase de grupos con cuatro compromisos distribuidos entre Estados Unidos, Canadá y México, las tres naciones anfitrionas del torneo.

Los horarios corresponden a Guatemala.

Países Bajos vs. Suecia – Grupo F

Estadio Houston (NRG Stadium), Houston, Texas, Estados Unidos

11 horas

Dos potencias europeas abren la programación en suelo estadounidense. Países Bajos y Suecia buscarán dar un golpe de autoridad en el Grupo F.

Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E

Estadio Toronto (BMO Field), Toronto, Canadá

14 horas

La Mannschaft, con su peso histórico, enfrenta al combinado africano en territorio canadiense. Un duelo clave para las aspiraciones de clasificación en el Grupo E.

Ecuador vs. Curazao – Grupo E

Estadio Kansas City (Arrowhead Stadium), Kansas City, Misuri, Estados Unidos

18 horas

Ecuador y Curazao miden fuerzas en uno de los estadios más emblemáticos de la NFL, convertido ahora en escenario mundialista.

🇪🇨 Vamos Ecuador 🇪🇨



🆚🇨🇼

⌚19H00 (ECU)

🏆COPA MUNDIAL DE LA FIFA

📅Fecha 2 - Fase de Grupos

🏟️Estadio Kansas City#UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/nhsNVTDyzy — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 20, 2026

Túnez vs. Japón – Grupo F

Estadio Monterrey (Estadio BBVA), Guadalupe, Nuevo León, México

22 horas

La jornada cierra en México con el choque entre Túnez y Japón, que pondrá fin a un día de fútbol repartido entre las tres sedes del Mundial 2026.

Con estos encuentros, los grupos E y F avanzan en su camino hacia los octavos de final. La emoción continúa en Norteamérica, donde las tres naciones anfitrionas reciben a miles de aficionados que llenan las gradas de cuatro estadios emblemáticos.