Nathaniel Méndez-Laing, jugador de la Selección de Guatemala y que compite a partir de la próxima temporada en la Championship, la segunda mejor liga de Inglaterra, fue nominado al premio de "Jugador de la Temporada" por la Asociación de Futbolistas Profesionales.

El reconocimiento llega unas semanas después que el habilidoso extremo se apuntara una temporada de ensueño con el Derby County y consiguiera el ascenso a la división de plata de Inglaterra.

Uno de los motivos por los cuales fue nominado fue por su aportación en a lo largo de los últimos meses en la ofensiva del Derby County. Méndez-Laing vio actividad en 47 de 49 partidos disputados y anotó 10 tantos y puso 14 pases de gol para una participación directa en 24 de las 78 dianas conseguidas por el Derby County a lo largo del año.

Además de eso, su rendimiento fue reconocido porque fue incluido en el equipo ideal de toda la temporada.

El mismo Derby County felicitó al jugador que está convocado con la Selección de Guatemala y que apunta a disputar el encuentro amistoso contra Nicaragua antes de arrancar el camino hacia el Mundial de 2026 con un posteo en sus redes sociales.

"Nathaniel Méndez-Laing ha sido nominado para el premio al Jugador de la Temporada de la PFA y tus votos pueden ayudarlo a ganarlo”, fue el mensaje del club.

Méndez-Laing compite por el reconocimiento de "Jugador de la Temporada" contra Alfie May (Charlton Athletic), Chris Martin (Bristol Rovers), Colby Bishop (Portsmouth), Devante Cole (Barnsley), Harrison Burrows (Peterborough), Josh Sheehan (Bolton Wanderers) y Marlon Pack (Portsmuth).

La votación está abierta al público y para registrar un voto basta con dirigirse a la página web de la Asociación de Futbolistas Profesionales, registrar unos datos y escoger al futbolista preferido.

Nathaniel Mendez-Laing has been nominated for the @PFA Fans' Player of the Season award!🤩



You can help him win it, so tap below to vote! 🏅🇬🇹#DCFC #dcfcfans