Atlético de Madrid aprovecha la expulsión de Huijsen y derrota 2-1 al Real Madrid en el derbi

Atlético de Madrid se quedó con el derbi madrileño. Los colchoneros vencieron 2-1 al Real Madrid en el Metropolitano en un partido intenso donde la expulsión de Huijsen fue el punto de inflexión del encuentro.

El primer tiempo fue muy parejo con pocas ocasiones claras. Oblak fue figura con una grandes intervenciones, mientras Courtois también tuvo que aparecer para mantener el 0-0 al descanso.

Al minuto 49 Huijsen derribó a Giuliano Simeone dentro del área y tras la revisión del VAR el árbitro señaló penal y expulsó al central del Real Madrid dejando a los merengues con diez jugadores.

Grimaldo no perdonó desde el punto penal al minuto 52 para poner el 1-0 mientras Mourinho intentaba reorganizar a sus jugadores desde la banda con uno menos en el campo.

Jonathan David sentenció el derbi

Al minuto 59 Jonathan David sentenció el partido aprovechando una gran asistencia de Giuliano Simeone para marcar el 2-0 en lo que fue su primer gol en el derbi con la camiseta del Atlético.

Oblak fue clave en el partido con varias intervenciones incluida una parada espectacular ante Diomande en un mano a mano al minuto 77 que mantuvo la ventaja colchonera intacta.

Rüdiger descontó al 89 de cabeza para poner el 2-1 pero el Atlético resistió hasta el pitazo final para llevarse un triunfo muy importante en el derbi de la capital española.

Con esta victoria el Atlético suma puntos importantes en LaLiga mientras el Real Madrid sufre una derrota que complica su posición en la tabla en lo que fue una noche para olvidar para Mourinho en el Metropolitano.