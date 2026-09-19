Raphinha superó a Messi y se queda a un gol del récord histórico de Cristiano Ronaldo en LaLiga

Raphinha está escribiendo una historia espectacular con el Barcelona. El brasileño llegó a 12 goles en las primeras siete jornadas de LaLiga tras su hat-trick ante el Sevilla superando el mejor arranque de Lionel Messi que era de 11 tantos en el mismo período.

El registro es aún más impresionante porque Raphinha anotó dos hat-tricks consecutivos en LaLiga. Su triplete ante los andaluces fue perfecto con un gol de cabeza, uno con la derecha y otro con la izquierda.

Sin embargo todavía hay un nombre por delante. Cristiano Ronaldo marcó 13 goles con el Real Madrid en las primeras siete jornadas de 2014-15 por lo que Raphinha se quedó a solo un tanto de igualar aquella marca histórica.

Cristiano Ronaldo durante su etapa en el Real Madrid en la temporada 2014-15 cuando estableció el récord de 13 goles en las primeras siete jornadas de LaLiga. (Foto Prensa Libre: Real Madrid).

A un gol de la historia

La posibilidad de alcanzar a Cristiano estuvo sobre la mesa ante el Sevilla. Raphinha completó su hat-trick al minuto 69 pero Hansi Flick decidió sustituirlo al 76 poniendo fin a cualquier posibilidad de buscar un cuarto gol en el Sánchez-Pizjuán.

El cambio de posición de Raphinha como falso nueve ha sido clave en su explosión goleadora. El brasileño aparece con mayor frecuencia cerca del área rival y sus números son simplemente históricos con 12 goles y 3 asistencias en 567 minutos disputados.

El Barcelona mantiene un inicio perfecto con siete victorias en siete partidos. Raphinha se ha convertido en la principal referencia ofensiva del equipo y ahora tiene un nuevo desafío alcanzar los 13 goles de Cristiano en aquel histórico arranque de 2014-15.