¿Gol de Puskás? La espectacular chilena de Miguel Borja en el clásico mexicano

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¿Gol de Puskás? La espectacular chilena de Miguel Borja en el clásico mexicano

El delantero colombiano ingresó desde el banquillo con las águilas perdiendo 0-2 ante las chivas y en cuestión de minutos anotó un doblete que incluyó una chilena para el recuerdo en el Estadio Banorte.

Alejandra Soto

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Miguel Borja ejecuta la espectacular chilena durante el Clásico Mexicano entre América y Guadalajara. (Foto Prensa Libre: Club América).

El Clásico Mexicano entre América y Guadalajara no decepcionó. Las Chivas se adelantaron 2-0 y parecían encaminadas a una victoria contundente pero la entrada de Miguel Borja desde el banquillo cambió completamente el rumbo del partido.

El primer gol fue la joya de la noche. Borja recibió un centro de Brian Rodríguez al segundo palo y eligió la chilena. El remate fue potente y preciso dejando sin opción al portero Raúl Rangel en una jugada que en segundos comenzó a circular por todas las redes sociales como candidata al Premio Puskás.

La prensa mexicana se rindió ante el colombiano calificando su gol como uno de los más "bellos" que ha dado el Clásico en los últimos años. Por técnica definición y oportunidad la chilena de Borja ya figura entre las candidatas al galardón que premia el mejor gol del año a nivel mundial.

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Una noche histórica para Borja

Tres minutos después el colombiano volvió a aparecer. Esta vez dentro del área tras una habilitación de Henry Martín para empujar el 2-2 y completar un doblete que transformó por completo el rumbo del partido en el Estadio Banorte.

En apenas dos partidos con América y con muy pocos minutos en cancha Borja ya acumulaba tres goles dos de ellos en el Clásico más exigente del calendario mexicano en lo que es un arranque que pocos delanteros pueden presumir al llegar a un nuevo club.

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El propio Borja confesó que no dudó antes de intentar la chilena consciente de que su equipo necesitaba algo extraordinario para volver al partido. Una decisión que dejó una imagen que el Clásico Mexicano tardará mucho tiempo en olvidar.

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Alejandra Soto

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