Balón de Oro: Vitinha revela sus tres favoritos y reconoce los méritos de Mbappé y Kane

El mediocampista portugués del Paris Saint-Germain, Vitinha, respaldó la candidatura al Balón de Oro de tres de sus compañeros: el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, el francés Ousmane Dembélé y el español Fabián Ruiz.

Durante la conferencia de prensa oficial previa a la Supercopa ante el Aston Villa, que se disputará este miércoles en Salzburgo, el futbolista portugués destacó los méritos de sus compañeros, aunque reconoció que el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé y el atacante inglés del Bayern Múnich Harry Kane también han hecho méritos para conquistar el galardón que reconoce al mejor jugador de la temporada.

"Hay muchos buenos jugadores que pueden ganar el Balón de Oro este año. Para mí, creo que sería normal tener un jugador del PSG como Kvaratskhelia después de su gran temporada en la Liga de Campeones, Ousmane Dembélé, que ha realizado un excelente curso, o Fabián, que lo ha ganado todo. Para mí sería para uno de estos tres jugadores. Pero hay muchos jugadores como Kane o Mbappé que también lo merecen. Pero yo votaría por un jugador del Paris Saint-Germain en el Balón de Oro", dijo Vitinha.

El referente del mediocampo del PSG y de la selección de Portugal, recién incorporado al plantel de Luis Enrique tras el Mundial, aseguró que se encuentra en buen estado físico y destacó la ambición del conjunto parisino.

"Estoy bien. Como el año pasado, tenemos hambre de títulos. Sabemos que es difícil, pero haremos todo lo posible. Estoy bien, como todos. La preparación ha sido corta", señaló Vitinha antes de la Supercopa.

Aun así, el portugués descarta hacer planes a largo plazo. "Pensar a largo plazo es un error. Si piensas demasiado lejos en la temporada te equivocas. El entrenador no dijo que reseteáramos", subrayó.

"Siempre queremos más, eso es lo que nos ha permitido obtener buenos resultados. Vamos a mantener esa fórmula", agregó. Vitinha también destacó el buen momento de Kvaratskhelia, quien se convirtió en una pieza clave desde su llegada a París y fue uno de los futbolistas más importantes en la conquista de la pasada Liga de Campeones.

"Lo he visto muy bien y con muchas ganas. Tiene ganas de jugar y de entrenar como el resto del plantel", afirmó. "Espero que hagamos un gran partido el miércoles".

El PSG volverá a encontrarse con el Aston Villa, rival al que enfrentó la temporada pasada en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El conjunto francés eliminó al inglés, aunque el Aston Villa ganó uno de los dos encuentros.

"Aquel partido contra el Aston Villa fue muy disputado. Fue muy difícil, especialmente en la segunda mitad. Era el mismo entrenador, por lo que tendrá las mismas ideas y sistema. Somos conscientes de la dificultad y también sabemos que es un partido que jugaremos muy pocas veces en nuestra carrera. Lo daremos todo para lograrlo", destacó.

El PSG ya cuenta en su plantel con el lateral internacional francés Lucas Digne, procedente del Aston Villa. "Habrá que preguntarle al entrenador si le ha dado las claves del partido. Puede que le haya dicho algo. Conmigo no ha hablado del Aston Villa", comentó Vitinha.

"Es una nueva temporada, con nuevos jugadores, con salidas y llegadas de futbolistas. Será un partido difícil, como siempre contra los equipos ingleses, pero estamos preparados", concluyó el mediocampista portugués.