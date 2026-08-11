PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa: día, horario y dónde ver el partido en Guatemala

La temporada 2026-2027 del futbol europeo comienza este miércoles 12 de agosto con la disputa de la Supercopa de Europa, que enfrentará al París Saint-Germain (PSG), dirigido por Luis Enrique contra el Aston Villa de Unai Emery

El encuentro se disputará en el Red Bull Arena, en Austria, y reunirá a dos equipos que buscarán comenzar la nueva temporada con un título europeo y con el pie derecho.

El PSG intentará revalidar la corona que conquistó el año pasado en Udinese cuando se impuso al Tottenham en la tanda de penaltis, después de que el encuentro terminara 2-2. El conjunto parisino buscará convertirse en el primero que consigue dos títulos consecutivos desde el Real Madrid, campeón en el 2017 y el 2018.

Esta será la tercera participación del PSG en la Supercopa de Europa. Además del título conseguido en la edición anterior, disputó el trofeo en 1996, cuando todavía se jugaba a doble partido y cayó frente a la Juventus por un marcador global de 9-1.

El encuentro también representa para Luis Enrique Martínez la posibilidad de conseguir su tercera Supercopa de Europa como entrenador. El técnico español ganó por primera vez este título en el 2015, cuando dirigía al Barcelona y venció 5-4 al Sevilla, la segunda llegó con el PSG en la edición anterior.

Si conquista nuevamente el trofeo, Luis Enrique Martínez quedará en solitario en el tercer puesto entre los entrenadores con más títulos de esta competición. El italiano Carlo Ancelotti encabeza el palmarés con cinco, seguido por el español Pep Guardiola, con cuatro.

El Aston Villa, por su parte, intentará conquistar la Supercopa de Europa por segunda vez. El conjunto inglés ganó el título en su única participación anterior, en 1982, cuando se enfrentó al Barcelona.

El partido marcará el comienzo de la disputa por uno de los primeros títulos de la temporada europea y enfrentará a dos clubes que buscan añadir otra Supercopa de Europa a sus vitrinas.

Día, hora y dónde ver

El encuentro entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Aston Villa se disputará este miércoles 12 de agosto en el Red Bull Arena de Austria. Para los aficionados en Guatemala, el partido dará inicio a las 13:00 horas y podrá seguirse en vivo a través de la señal de ESPN, así como mediante la plataforma de streaming Disney+.